Cu toate acestea, când echipa de inspectori a sosit la complexul centralei nucleare joi, la prânz, ocupanţii ruşi nu le-au permis jurnaliştilor să intre în zonă, a mai spus Zelenski, relatează Agerpres.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I