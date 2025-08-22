Proiectul reprezintă o instalație masivă de război electronic, descrisă ca o „ureche” gigantică a Moscovei, cu rolul de a intercepta și monitoriza comunicațiile radio, dar și de a bruia sisteme de navigație pe o arie ce se întinde de la Marea Baltică până în centrul Europei.

Cele mai recente imagini din satelit, publicate de platforma de investigații Tochnyi, surprind un ansamblu impresionant de antene circulare, parte a unui sistem CDAA (Circularly Disposed Antenna Array), utilizat pentru comunicații și supraveghere radio militară. Obiectivul este amplasat în apropierea orașului Cerniahovsk, la mai puțin de 100 de kilometri de granițele Poloniei și Lituaniei.

Construcție începută în martie 2023

Primele lucrări au debutat în martie 2023, iar imaginile din satelit relevă o dezvoltare constantă a proiectului. Zona a fost defrișată, au fost ridicate garduri de protecție, s-au trasat drumuri de acces și au fost turnate platforme de beton pentru viitoarele clădiri și echipamente.

Analiza vizuală arată existența a cel puțin șase inele concentrice, cu un diametru total de până la 1.600 de metri. Dimensiunile uriașe depășesc de câteva ori cele ale unor complexe similare, ceea ce sugerează o capacitate de interceptare și bruiaj la scară intercontinentală, pe distanțe estimate la aproximativ 7.400 de kilometri.

Capacitățile stației din Kaliningrad

Specialiștii militari estimează că, odată terminată, baza va oferi Moscovei un avantaj strategic remarcabil. Printre funcțiile atribuite acestui complex se numără interceptarea comunicațiilor radio aparținând NATO în Europa de Est, în statele baltice, Polonia și Germania, inclusiv supravegherea transmisiilor tactice, a rețelelor radar și a infrastructurii civile, scrie Defense Romania.

Stația va putea, de asemenea, să mențină legături sigure cu submarinele rusești din Marea Baltică și din Atlanticul de Nord. În plus, sistemul ar avea abilitatea de a perturba funcționarea sateliților de navigație GNSS, punând în pericol atât navigația militară, cât și cea civilă.

Un episod recent confirmă aceste posibilități: cercetătorii polonezi au documentat interferențe severe ale GNSS în zona Mării Baltice, sursa fiind identificată la instalațiile rusești din Kaliningrad.

Regiunea Kaliningrad, bastionul Moscovei la granița NATO

Noua investiție militară accentuează statutul strategic al Kaliningradului în planurile de securitate ale Rusiei. Această enclavă, aflată chiar la frontiera estică a NATO, este deja una dintre cele mai militarizate regiuni, dispunând de sisteme de rachete și stații radar de ultimă generație.

Ridicarea centrului de informații SIGINT transformă Kaliningradul într-un nod esențial pentru supravegherea electronică a Europei. În acest context, experții avertizează că un asemenea sistem nu s-ar limita doar la colectarea de date, ci ar putea fi utilizat și pentru a afecta rețelele de comandă și comunicații ale NATO într-o eventuală criză.

