UPDATE 11:05 - Lideri militari din Statele Unite și dintr-o serie de țări europene au prezentat joi opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională pentru furnizarea de garanții de securitate Ucrainei, au declarat oficiali, citați vineri de Reuters.



Acest lucru intervine după promisiunea președintelui american Donald Trump de a ajuta la protejarea Ucrainei în cadrul oricărui acord care să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva acestei țări care durează de 3 ani și jumătate.



Un comunicat al Pentagonului a precizat că planificatorii americani și europeni au dezvoltat opțiuni militare pentru 'a fi luate în considerare în mod corespunzător' de către consilierii aliați pe probleme de securitate națională.



Șefii apărării din Statele Unite, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit și Ucraina s-au întâlnit la Washington, D.C., de marți până joi.

UPDATE 10:30 - Armata ucraineană a lovit stația de pompare a petrolului Unecha din regiunea Briansk a Rusiei, a declarat joi seara comandantul Forțelor ucrainene de Sisteme fără pilot, Robert Brovdi, informează Reuters.

Brovdi a postat un videoclip pe Telegram în care se vede un incendiu de proporții la o instalație cu numeroase rezervoare de combustibil. Reuters precizează că nu a putut confirma locația infrastructurii din videoclip.

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat între timp pe Facebook că livrările de țiței din Rusia către Ungaria prin conductele Drujba au fost oprite după un atac asupra conductelor în apropierea frontierei dintre Rusia și Belarus.

UPDATE 10:00 - Dictatorul Kim Jong Un decorează şi salută militari ”eroici” şi ”admirabili” care s-au întors din Ucraina, dar şi pe cei ucişi în luptă, într-o ceremonie care a avut loc la sediul Partidului Muncitorilor din Coreea, la Phenian şi apare în imagini difuzate vineri de presa de stat, devenite virale, îngenunchind în faţa portretelor militarilor ucişi în luptă pentru Rusia, împotriva Ucrainei, relatează AFP.

UPDATE - Multe ţinte se aflau în vestul Ucrainei, departe de linia frontului.

Zelenski a spus că un atac cu rachete asupra unei companii de electronice deţinute de SUA este un indicator „elocvent” al intenţiilor Rusiei în ceea ce priveşte iniţiativele de pace conduse de SUA.

„Acum, semnalele din partea Rusiei sunt, sincer, neruşinate”, a declarat Zelenski în discursul său video către naţiune de joi seară. „Încearcă să se eschiveze de la necesitatea organizării de întâlniri. Nu vor să pună capăt războiului. Continuă cu atacurile masive”, a arătat liderul ucrainean.

În ultimele atacuri, Rusia a folosit nu mai puţin de 574 de drone şi 40 de rachete, a spus Zelenski, fiind unul dintre cele mai ample. O persoană a fost ucisă şi 22 au fost rănite.

Majoritatea răniţilor din timpul nopţii au fost înregistraţi în urma unui atac asupra fabricii de electronice Flex, deţinută de SUA, din regiunea Zakarpattia, din extremitatea vestică a Ucrainei, au declarat autorităţile. Depozitele din această zonă au fost avariate. „Credem că a fost un atac deliberat asupra proprietăţii SUA aici, în Ucraina, asupra investiţiilor americane”, a declarat Zelenski, descriind compania ca fiind un producător de aparate electrocasnice.

„Un atac foarte elocvent, comis chiar în momentul în care lumea aşteaptă un răspuns clar din partea ruşilor cu privire la mişcările lor în negocierile pentru a pune capăt războiului”, a comentat Zelenski, sugerând că interesul Rusiei pentru eforturile de pace conduse de SUA nu este sincer.

Rusia nu a comentat afirmaţia lui Zelenski că armata sa a lovit în mod deliberat o instalaţie deţinută de SUA, dar Moscova neagă că ar viza civili şi infrastructură civilă, scrie news.ro. Un primar din apropierea fabricii avariate a declarat că aceasta era deţinută de compania americană Flex şi avea mii de angajaţi.

În oraşul Liov, din vestul Ucrainei, atacurile au ucis o persoană, a rănit alte trei şi a avariat 26 de case, a declarat guvernatorul Maksîm Kozîţki.

Autorităţile din regiunea Dnipropetrovsk, din sud-estul Ucrainei, au raportat pagube la fabrici, case şi conducte de gaz. Două surse din industrie au declarat pentru Reuters că o instalaţie importantă de pompare a gazelor a fost atacată, fără a preciza locaţia.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a lovit infrastructura energetică şi aeroportuară a Ucrainei, precum şi instalaţii industriale militare în timpul nopţii şi a capturat un alt sat de pe linia frontului - Oleksandro-Şultîne.

Ucraina a declarat, la rândul său, că a lovit o rafinărie de petrol rusă, un depozit de drone şi o bază pentru combustibili.