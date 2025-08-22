Participanții au fost însoțiți de ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Gheorghievici Lipaev. Alături de acesta au luat cuvântul un ieșean cunoscut pentru activitatea unei asociații pro-ruse, un canotor olimpic din Rusia, un profesor de istorie și un membru al Partidului Patrioților. Organizarea a aparținut Forumului pentru Dezvoltare Durabilă Europeană (FDDE), o structură ieșeană cu orientare rusofilă. Niciun reprezentant oficial al administrației locale sau naționale nu a fost prezent.

Discursul ambasadorului rus

Potrivit relatărilor Ziarului de Iași, traducerea în timpul evenimentului a fost deficitară. Femeia care asigura interpretarea din rusă în română „pocea” limba, iar discursurile celorlalți invitați nu au fost traduse pentru ambasador.

Vladimir Gheorghievici Lipaev a vorbit despre încercările Occidentului de a reinterpreta evenimentele istorice:

„În momentul de față, în Occident, se fac încercări de a rescrie rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial, de a pune principala responsabilitate pentru declanșare asupra poporului care a suferit cele mai mari pierderi. Aș dori să îmi exprim profunda recunoștință față de cei care sunteți prezenți aici, celor care onorează eroismul soldaților sovietici căzuți pe teritoriul României.

Război în Ucraina, ziua 1245. Vehiculul blindat Ladoga, conceput pentru apocalipsa nucleară, reapare pe frontul din Ucraina - LIVE TEXT

Este extrem de important nu doar pentru România sau pentru relațiile dintre țările noastre, ci și pentru întreaga Europă, unde astăzi chestiunea rezultatelor celui de-Al Doilea Război Mondial a devenit subiectul unor discuții politice complet inutile. Astăzi, ne închinăm din nou capetele în fața celor care și-au sacrificat viețile ca să ne aducă libertatea, ca să putem vedea acest cer, ca să ne creștem copiii.

Din păcate, mulți dintre ei nu au reușit să creeze propriile familii, nu au reușit să aibă copii la rândul lor. Dar lor le datorăm viețile noastre și, din acest motiv, trebuie să le respectăm memoria. Gloria eternă a celor căzuți”, a declarat ambasadorul Federației Ruse în România.

Mesaje pro-ruse de la asociațiile locale

După intervenția ambasadorului, Vasile Iftime, reprezentantul ieșean al Forumului pentru Dezvoltare Durabilă Europeană, a rostit un discurs în care a elogiat poporul rus și a vorbit despre respectul datorat coaliției antihitleriste. El a caracterizat Rusia ca fiind „o forță de neclintit” și a spus că aceasta „ne face să luptăm pentru a păstra pacea și democrația”.

Mihai Cristian, liderul Partidului Patrioților, a continuat cu o alocuțiune în aceeași notă, în care a criticat globalismul și agendele internaționale. Acesta a susținut că există încercări „de a ni se șterge identitatea, națiunea, limba, cultura”. În plus, el nu a recunoscut existența Ucrainei, afirmând că România are ca vecini Republica Moldova și Uniunea Statelor Federației Ruse. În lipsa unei audiențe numeroase sau diverse, afirmațiile au rămas fără replică.

Tensiuni pe axa Chișinău-Moscova. Kremlinul acuză Moldova că persecută opoziția