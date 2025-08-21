Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe (MAE), susține că în Republica Moldova „crește presiunea asupra politicienilor din opoziție”, referindu-se în special la Blocul Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, considerat principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Chișinăului.

,,Chișinăul oficial face încercări disperate de a limita activitatea forțelor de opoziție care câștigă popularitate. Pentru a-și păstra puterea, actualul regim este pregătit să recurgă la orice măsuri antidemocratice, folosind nu doar resurse administrative, ci și instrumente represive și punitive. Cel mai elocvent exemplu de persecuție motivată politic este situația din jurul blocului de opoziție Victoria, pentru care, conform sondajelor de opinie, sunt pregătiți să voteze aproximativ 16% dintre alegători. În luna iulie, Comisia Electorală Centrală a refuzat înregistrarea blocului în calitate de participant la alegeri. Ulterior, refuzuri similare au fost primite de toate cele patru formațiuni politice componente: partidele Victoria, Forța Alternativei și Salvarea Moldovei, Șansa și Renaștere. La 19 august a devenit cunoscut faptul că activitatea acestora a fost restricționată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești privind solicitarea Ministerului Justiției de dizolvare a acestor formațiuni”, a menționat Maria Zaharova, una dintre portavocile Kremlinului.

Apărătoarea manifestanților lui Șor

Mai mult, Maria Zaharova a sărit în apărarea participanților la protestele organizate de Blocul Victorie, inclusiv a celor desfășurate după condamnarea la închisoare a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, una dintre persoanele apropiate de Ilan Șor. Dar reprezentanta Kremlinului nu a spus nimic despre faptul că manifestanții ar fi fost plătiți să participe, ceea ce constituie o infracțiune în Republica Moldova.

,,Un puternic ecou public a stârnit dispersarea de către poliție, la 16 august, în Chișinău, a unui protest pașnic împotriva represiunilor politice exercitate de autorități, inclusiv împotriva sentinței pronunțate împotriva guvernatoarei alese legal a Găgăuziei, Evghenia Guțul. Potrivit presei, forțele de ordine au acționat cu o cruzime extremă, folosind forța pe scară largă și demontând corturile instalate de protestatari. Aproximativ 70 de persoane au fost reținute, fiind întocmite 148 de procese-verbale. În Republica Moldova, aceste măsuri au fost numite încălcarea principiilor democratice și presiune asupra societății civile”, a adăugat Maria Zaharova.

MAE moldovean: „Moscova persecută opoziția”

În replică, responsabilii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău au subliniat că Rusia ,,care persecută opoziția, reduce la tăcere presa liberă și își lichidează adversarii politici, nu are niciun drept să ofere lecții de democrație Republicii Moldova.Instituțiile statului nostru acționează exclusiv în baza legii și a principiilor statului de drept, indiferent de presiunile sau insinuările venite din exterior”.