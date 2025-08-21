Proiectul Ladoga a fost inițiat de Biroul de Proiectare Kirovski, din Sankt Petersburg, la cererea oficialilor sovietici care doreau un vehicul capabil să opereze într-un mediu contaminat nuclear. Rezultatul: un tanc fără turelă, etanș, dotat cu camere externe, propriul sistem de ventilație și o compartimentare spațioasă, gândită să asigure protecție și autonomie pentru un echipaj de patru persoane.

Vehiculul este construit pe șasiul unui tanc T-80 și este propulsat de un motor cu turbină de gaz de 1.250 de cai putere, scrie ziare.com. În locul amenajării austere caracteristice vehiculelor de luptă, interiorul Ladoga este echipat cu scaune căptușite, spații de comunicare și echipamente care, la origine, ar fi permis conducerea forțelor nucleare sovietice în eventualitatea unui atac NATO.

Doar patru sau cinci exemplare Ladoga au fost produse. Unul a fost utilizat pentru misiuni de recunoaștere în zona contaminată de la Cernobîl, după dezastrul nuclear din 1986. Altul a fost expus într-un muzeu. Timp de decenii, restul au dispărut din atenția publică – până în martie 2024, când o dronă ucraineană a detectat și lovit un astfel de vehicul în apropierea pădurii Kreminna, în estul Ucrainei.