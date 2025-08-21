Război în Ucraina, ziua 1245. Vehiculul blindat Ladoga, conceput pentru apocalipsa nucleară, reapare pe frontul din Ucraina - LIVE TEXT

Vehiculul blindat Ladoga, conceput pentru apocalipsa nucleară, reapare pe frontul din Ucraina
Vehiculul blindat Ladoga, conceput pentru apocalipsa nucleară, reapare pe frontul din Ucraina

După decenii de absență, un vehicul blindat rar, proiectat în timpul Războiului Rece pentru a rezista unui conflict nuclear, a fost reperat din nou – de această dată pe câmpul de luptă din estul Ucrainei. Este vorba despre „Ladoga”, un vehicul de comandă și recunoaștere dezvoltat de Uniunea Sovietică în anii 1970, care îmbină protecția împotriva radiațiilor cu un nivel neașteptat de confort pentru echipajul său. Ucraina se află în ziua 1245 a războiului. 

Proiectul Ladoga a fost inițiat de Biroul de Proiectare Kirovski, din Sankt Petersburg, la cererea oficialilor sovietici care doreau un vehicul capabil să opereze într-un mediu contaminat nuclear. Rezultatul: un tanc fără turelă, etanș, dotat cu camere externe, propriul sistem de ventilație și o compartimentare spațioasă, gândită să asigure protecție și autonomie pentru un echipaj de patru persoane.

Vehiculul este construit pe șasiul unui tanc T-80 și este propulsat de un motor cu turbină de gaz de 1.250 de cai putere, scrie ziare.com. În locul amenajării austere caracteristice vehiculelor de luptă, interiorul Ladoga este echipat cu scaune căptușite, spații de comunicare și echipamente care, la origine, ar fi permis conducerea forțelor nucleare sovietice în eventualitatea unui atac NATO. 

Doar patru sau cinci exemplare Ladoga au fost produse. Unul a fost utilizat pentru misiuni de recunoaștere în zona contaminată de la Cernobîl, după dezastrul nuclear din 1986. Altul a fost expus într-un muzeu. Timp de decenii, restul au dispărut din atenția publică – până în martie 2024, când o dronă ucraineană a detectat și lovit un astfel de vehicul în apropierea pădurii Kreminna, în estul Ucrainei. 