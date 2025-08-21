Publicația online citează dezvălurile făcute de jurnalista americană Katie Livingstone, laureată a premiului Pulizter, care afirmă că Valerii Zalujnîi ar avea deja un sediu de campanie la Londra și ar fi început recrutarea unei echipe politice.

Livingston, care s-a stabilit la Kiev, a menționat și numele altor înalți oficiali asociați proiectului:

Generalul Serhii Naiev — ar conduce biroul din Londra. Rolul său este controversat: criticii îl acuză pentru pierderea rapidă a teritoriilor din sudul Ucrainei în 2022, când forțele ruse au ocupat zone extinse aproape fără rezistență.

Oksana Torop — consilieră a lui Zalujnîi și fostă jurnalistă BBC, ar fi responsabilă de „operațiunea media.” Contactată de publicația NV, aceasta a afirmat că implicarea sa se limitează la gestionarea contactelor cu presa.

Viktoria Siumar — deputată de opoziție în partidul Solidaritatea Europeană, ar coordona activitatea internă, a negat ferm speculațiile.

Polina Lysenko — directoare adjunctă a Biroului Național Anticorupție al Ucrainei, ar fi fost responsabilă de relațiile internaționale. A respins informația, catalogând-o drept provenind din „surse extrem de discutabile.”

Serhii Pașînskîi — fost șef al Ukroboronprom, conglomerat de stat din domeniul apărări, a fost vizat de acuzații de corupție, dar a devenit un furnizor esențial în timpul războiului.

Speculațiile privind alegerile sunt extrem de sensibile în Ucraina, notează Euromaidan, care precizează că un proces electoral poate avea loc doar după încheierea războiului, iar orice sugestie de campanie electorală implică ideea unei tranziții postbelice iminente. În același timp, președintele Volodimir Zelenski pare hotărât să rămână la putere.