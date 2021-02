Rospotrebnadzor nu a precizat însă câte persoane au fost incluse în cadrul acestui studiu efectuat de Centrul Statal de Virologie şi Biotehnologie Vektor, care este și dezvoltatorul vaccinului EpiVacCorona.

„Efectul protector a fost demonstrat prin reacţii neutralizatoare folosind plasmă de la persoanele vaccinate cu Sputnik V şi EpiVacCorona, care au dezvoltat anticorpi împotriva SARS-CoV-2”, a informat Rospotrebnadzor pe o rețea socială.



„Plasma de la persoanele vaccinate a neutralizat eficient atât varianta britanică cât şi coronavirusul în sine”, a explicat agenţia federală rusă.

Sputnik V și EpiVacCorona, pariurile anti-COVID propuse de ruși

Sputnik V a fost înregistrat în Rusia în august trecut şi are o eficacitate de 91,6%, potrivit analizelor interimare din faza a III-a a testelor clinice publicate în revista The Lancet (publicată științifică de mare tradiție, lansată prima oară în 1823). Vaccinul rusesc este în prezent înregistrat în 26 de ţări.



EpiVacCorona a încheiat testele clinice la sfârşitul lunii septembrie, iar în octombrie anul trecut a fost înregistrat în Federația Rusă. Luna trecută Rospotrebnadzor a informat mass-media ruse că cel de-al doilea vaccin are o eficacitate de 100%, fără să dea alte detalii.