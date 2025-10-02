Rusia pregătea atacuri teroriste în UE. Planul a fost dejucat de polonezi. ”Europa nu mai poate trăi în siguranță”

O descoperire sumbră a fost făcută de polonezi. Rusia pregătea atacuri teroriste în trei țări europene. Planul a fost dejucat după ce autoritățile poloneze au arestat un agent secret care era însărcinat cu punerea în aplicare a operațiunii. 

În urma anchetei s-a constat că cetățeanul rus acționa sub coordonarea GRU și că era instruit să sape în cimitire și să ascundă explozibili puternici. Aceștia urmau să fie folosiți alături de drone pentru atacuri teroriste. 

Potrivit unor surse oficiale, agentul rus transporta componente de aeronave fără pilot și cartele SIM între Polonia, Lituania și Germania. În cazul în care bărbatul este condamnat, acesta riscă închisoare pe viață. 

Cancelarul Germaniei a venit cu o reacție la planul dejucat de polonezi. „Europa nu mai poate trăi în siguranță, chiar dacă nu este în război în sens tradițional”, a avertizat Friedrich Merz. 