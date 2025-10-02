În urma anchetei s-a constat că cetățeanul rus acționa sub coordonarea GRU și că era instruit să sape în cimitire și să ascundă explozibili puternici. Aceștia urmau să fie folosiți alături de drone pentru atacuri teroriste.

Potrivit unor surse oficiale, agentul rus transporta componente de aeronave fără pilot și cartele SIM între Polonia, Lituania și Germania. În cazul în care bărbatul este condamnat, acesta riscă închisoare pe viață.

Cancelarul Germaniei a venit cu o reacție la planul dejucat de polonezi. „Europa nu mai poate trăi în siguranță, chiar dacă nu este în război în sens tradițional”, a avertizat Friedrich Merz.