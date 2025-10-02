Această evoluție a redus semnificativ rata de interceptare și a condus la lovirea facilitată a obiectivelor de producție a armamentului, conform Financial Times, citând oficiali ucraineni și occidentali.

Modificări tehnice ale rachetelor rusești

Se pare că modificările au vizat lansatorul de rachete balistice sol-sol Iskander-M, precum și rachetele balistice aer-lansate Kinzhal (ALBM), cu o rază de acțiune între 480 și 500 km. Aceste rachete zboară inițial pe o traiectorie normală, dar pe măsură ce se apropie de țintă, deviază, intră într-o coborâre abruptă sau efectuează manevre pentru a evita interceptarea Patriot.

Dificultăți pentru apărarea ucraineană

Agenția de Informații a Apărării din SUA confirmă că Forțele Armate ale Ucrainei „se confruntă cu dificultăți în utilizarea constantă a sistemelor Patriot împotriva rachetelor balistice ale Moscovei, din cauza îmbunătățirilor tactice recente, inclusiv cele care permit rachetelor să-și schimbe traiectoria.” Ca exemple, raportul citează loviturile aeriene din 28 iunie, când Ucraina a doborât doar o rachetă din șapte, și atacul din 9 iulie, când șase rachete din 13 au ajuns la țintă.

Primii indicatori ai modernizării rachetelor

Un oficial occidental familiarizat cu datele de performanță Patriot a declarat pentru Financial Times că reducerea vizibilă a ratei de interceptare a fost primul semn al modernizării rachetelor rusești. Acesta a observat un „tipar” în care rachetele se comportă diferit în faza finală, deviază de la parametrii de interceptare anterior stabiliți.

Date despre interceptări și eficiența atacurilor

Conform datelor Forțelor Aeriene Ucrainene, compilate de Centrul londonez pentru Reziliență Informativă și analizate de Financial Times, rata de interceptare a rachetelor balistice a crescut la 37% în august, dar a scăzut la 6% în septembrie, în ciuda unui număr mai mic de lansări. Într-un raport recent, Forțele Aeriene au precizat că toate cele patru rachete Iskander lansate au ocolit interceptoarele și au lovit țintele.

Daune provocate de atacuri

Conform oficialilor ucraineni, atacurile rusești au avariat grav cel puțin patru fabrici de drone în și în jurul Kievului în această vară. În special, pe 28 august, o lovitură a vizat o facilitate care dezvolta și producea componente pentru dronele turcești Bayraktar. De asemenea, au fost afectate birourile Delegației UE și ale British Council din apropiere.

Impact strategic și militar

Rachetele rusești modernizate schimbă semnificativ modul în care forțele ucrainene trebuie să reacționeze la atacuri. Manevrele efectuate de Iskander și Kinzhal sporesc dificultatea neutralizării rachetelor și pun presiune pe sistemele Patriot disponibile. Oficialii subliniază că aceste tactici permit Rusiei să lovească facilități strategice de armament cu eficiență mai mare.

Observații despre tendința generală

Experții occidentali și ucraineni remarcă că aceste modificări nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-o strategie mai amplă de modernizare a arsenalului. Reducerea ratei de interceptare indică faptul că rachetele balistice rusești devin mai greu de contracarat, iar efectele asupra infrastructurii militare ucrainene se intensifică.

