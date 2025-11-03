Într-o declarație acordată publicației Gazeta.Ru, acesta a explicat că Moscova furnizează deja arme Venezuelei și că „nu vede niciun obstacol în a livra unei țări prietene noi dezvoltări precum Oreshnik”. Juravliov a subliniat că Rusia este principalul partener militar și tehnic al Venezuelei, oferind „aproape toată gama de arme – de la armament ușor până la aeronave”.

Oficialul rus a precizat că detaliile privind cantitățile și tipurile exacte de echipamente militare rămân clasificate, adăugând că „americanii ar putea avea parte de câteva surprize”. Potrivit acestuia, avioanele de vânătoare Su-30MK2 furnizate de Rusia formează baza forțelor aeriene venezuelene, ceea ce face din această țară „una dintre cele mai puternice puteri aeriene din regiune”. El a mai amintit și de livrarea unor batalioane de rachete S-300VM (Antey-2500), precum și de transportul recent al sistemelor Pantsir-S1 și Buk-M2E către America Latină, cu ajutorul unui avion Il-76. Juravliov a accentuat că obligațiile internaționale nu limitează Moscova în ceea ce privește livrarea de armament modern, inclusiv sisteme Kalibr, către Caracas.

Solicitările Venezuelei și noile direcții de cooperare militară

Cotidianul The Washington Post a relatat anterior că autoritățile de la Caracas au cerut Moscovei livrarea a 14 sisteme de rachete antiaeriene, reparația și recondiționarea avioanelor Su-30MK2, revizia a opt motoare, refacerea a cinci radare și sprijin logistic suplimentar. Surse citate de publicație au mai susținut că Venezuela a apelat și la China și Iran pentru o cooperare militară extinsă, care să includă furnizarea de echipamente de detecție, bruiaje GPS și drone cu rază lungă de acțiune.

Operațiuni americane masive în Marea Caraibilor

Activitatea militară a Statelor Unite în regiune s-a intensificat începând din august, când administrația condusă de Donald Trump a trimis o forță importantă în sudul Mării Caraibilor, sub pretextul combaterii cartelurilor de droguri. În prezent, contingentul american numără aproximativ 16.000 de soldați și include opt nave de suprafață, un submarin nuclear, un bombardier strategic B-52 și avioane de vânătoare F-35. De asemenea, portavionul USS Gerald R. Ford, însoțit de cinci nave de escortă, a fost desfășurat în zonă.

Conform informațiilor comunicate de partea americană, începând din luna septembrie, marina Statelor Unite a lovit 16 nave care, potrivit administrației Trump, erau implicate în traficul de droguri.

Presiuni asupra regimului Maduro și tensiuni diplomatice în creștere

Washingtonul continuă să mențină presiunea asupra președintelui venezuelean Nicolás Maduro. La începutul lunii septembrie, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că nu exclude o răsturnare a guvernului de la Caracas, subliniind că „toate resursele militare americane pot fi folosite pentru a atinge acest obiectiv”. Statele Unite îl acuză pe Maduro de legături directe cu cartelurile de droguri și au oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la capturarea sa.

Ziarul The New York Times a dezvăluit că, în cadrul administrației Trump, discuțiile privind o posibilă înlăturare forțată a lui Maduro s-au intensificat, fiind coordonate de secretarul de stat Marco Rubio. Pe 6 octombrie, Donald Trump a dispus întreruperea completă a contactelor diplomatice cu Caracasul. În cadrul emisiunii „60 Minutes Overtime” difuzată de CBS News, întrebat dacă „zilele lui Maduro sunt numărate”, fostul președinte american a răspuns: „Așa cred”.

