Surse citate de Reuters dezvăluie că armata americană modernizează fosta bază Roosevelt Roads din Puerto Rico, transformând-o într-o platformă strategică pentru operațiuni de lungă durată, inclusiv acțiuni militare care ar putea viza Venezuela. Baza, una dintre cele mai mari din lume în perioada sa de glorie, a fost închisă în 2004, dar imaginile din satelit și fotografiile realizate pe 17 septembrie arată că lucrările de reconstrucție au început deja.

Echipaje au fost surprinse curățând și asfaltând pistele care duc la aeroportul militar. În paralel, americanii ridică noi facilități pe aeroporturi civile din Puerto Rico și insula St. Croix, parte a Insulelor Virgine Americane — zone situate la aproximativ 800 de kilometri de coasta Venezuelei.

Plan strategic în Atlantic: baze, echipamente și un semnal politic clar

Un oficial american citat de Reuters afirmă că baza Roosevelt Roads are o poziție strategică ideală și spațiu suficient pentru depozitarea echipamentelor și muniției. Agenția de presă a discutat cu trei oficiali militari și trei experți navali americani, care consideră că activitatea intensă din Puerto Rico și Insulele Virgine ar putea pregăti terenul pentru eventuale operațiuni în interiorul Venezuelei. Contextul tensionat dintre Washington și Caracas s-a acutizat în ultimele luni, după ce Donald Trump a acuzat autoritățile venezuelene că ar fi eliberat numeroși deținuți din închisori pentru a-i trimite în SUA și că ar colabora cu cartelurile de droguri.

„Toate aceste măsuri sunt menite să intimideze regimul Maduro”

Christopher Hernandez-Roy, expert în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, a declarat pentru Reuters: „Toate aceste măsuri, în opinia mea, sunt concepute pentru a intimida regimul Maduro și generalii din jurul său, în speranța că acest lucru va duce la o ruptură.” Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes Overtime” de la CBS News, Donald Trump a fost întrebat dacă „zilele lui Maduro ca președinte al Venezuelei sunt numărate”. Răspunsul său a fost direct: „Aș spune da, cred că da.”

Ofensive navale și tensiuni cu statele vecine

De la începutul lunii septembrie, armata americană a efectuat cel puțin 14 atacuri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor și Oceanul Pacific, acțiuni în urma cărora au murit 61 de persoane. Această campanie a amplificat tensiunile diplomatice cu Columbia și Venezuela. Liderul venezuelean Nicolás Maduro a acuzat SUA că pregătesc o invazie pentru a-l înlătura de la putere și a început mobilizarea populației pentru apărarea țării.

Alegeri contestate și o opoziție premiată cu Nobelul Păcii

După ce a pierdut scrutinul din 2024, Nicolás Maduro a fost totuși reconfirmat președinte, într-un proces electoral contestat pe plan internațional. În același an, María Corina Machado, lidera campaniei opoziției, care nu a avut voie să candideze, a primit Premiul Nobel pentru Pace. Actualmente, ea se ascunde în Venezuela, declarând pentru Bloomberg că escaladarea situației de către Statele Unite reprezintă „singura cale” de a elibera țara.

Cea mai amplă desfășurare militară americană în regiune din 1994

Reuters descrie această mobilizare drept cea mai mare desfășurare militară americană în zonă din 1994, exceptând misiunile de ajutor umanitar. Totul a început în august, odată cu sosirea navelor de război, a unui submarin nuclear, a avioanelor de vânătoare și a aeronavelor de recunoaștere. Agenția a coroborat informațiile folosind imagini din satelit, date despre deplasarea navelor și avioanelor, dar și postări de pe rețelele sociale, fotografii și filmări disponibile public.

Portavionul USS Gerald Ford se îndreaptă spre Caraibe

Grupul de atac naval condus de portavionul USS Gerald Ford, compus din aproximativ 10.000 de militari, zeci de avioane, un crucișător și două distrugătoare cu rachete ghidate, se deplasează din Marea Adriatică spre Marea Caraibilor. Conform imaginilor din satelit și datelor de monitorizare maritimă, unul dintre distrugătoare a traversat Strâmtoarea Gibraltar pe 29 octombrie.

Reconstrucții la Roosevelt Roads și echipamente moderne instalate

Pe teritoriul bazei Roosevelt Roads, jurnaliștii Reuters au observat lucrări ample de reamenajare a pistelor, dar și instalarea unor sisteme mobile pentru controlul traficului aerian și alte echipamente de securitate portabile.

„Dacă vrei să te concentrezi pe emisfera vestică, e logic să redeschizi acea bază uriașă”

Referindu-se la strategia Statelor Unite, Hernandez-Roy a comentat: „Dacă acum intenționezi să te concentrezi pe emisfera vestică, e logic să redeschizi acea fostă bază navală uriașă și să te asiguri că poate gestiona orice tip de aeronavă folosită de armata americană.”

