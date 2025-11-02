SUA și China au convenit să deschidă o linie directă de comunicare militară după summitul Trump-Xi

Pete Hegseth și Dong Jun, șefii Apărării din SUA și China (Profimedia)
Întâlnirea istorică dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping pare să aducă o detensionare în relațiile dintre cele două superputeri. Statele Unite și China au convenit să deschidă o linie directă de comunicare militară, a anunțat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Într-o postare pe platforma X, Hegseth a transmis că a avut o „întâlnire pozitivă” cu amiralul Dong Jun, ministrul Apărării Naționale din China, în urma întrevederii dintre președintele Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping.

„Amiralul Dong și cu mine am fost de acord că trebuie să stabilim canale de comunicare militară directe pentru a evita conflictele și a reduce tensiunile. Urmează și alte întâlniri pe această temă. Dumnezeu să binecuvânteze atât China, cât și SUA!”, a scris Hegseth, potrivit Fox News.

În cadrul discuției, cei doi lideri militari au convenit că cea mai bună cale de urmat pentru relațiile dintre SUA și China presupune „pace, stabilitate și relații bune”.

Hegseth a participat la o întâlnire separată în Malaysia cu lideri din domeniul apărării din cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), unde i-a îndemnat să riposteze față de acțiunile agresive ale Beijingului în Marea Chinei de Sud.

„Noi căutăm pacea. Nu căutăm conflictul. Dar trebuie să ne asigurăm că China nu urmărește să vă domine pe voi sau pe altcineva”, a adăugat el.

Analiștii internaționali observă că această apropiere între SUA și China — chiar dacă limitată — ar putea redesena echilibrul geopolitic global. În lipsa unor parteneriate strategice solide, Rusia riscă să fie lăsată în afara marilor decizii privind securitatea internațională.