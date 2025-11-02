Într-o postare pe platforma X, Hegseth a transmis că a avut o „întâlnire pozitivă” cu amiralul Dong Jun, ministrul Apărării Naționale din China, în urma întrevederii dintre președintele Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping.

„Amiralul Dong și cu mine am fost de acord că trebuie să stabilim canale de comunicare militară directe pentru a evita conflictele și a reduce tensiunile. Urmează și alte întâlniri pe această temă. Dumnezeu să binecuvânteze atât China, cât și SUA!”, a scris Hegseth, potrivit Fox News.

În cadrul discuției, cei doi lideri militari au convenit că cea mai bună cale de urmat pentru relațiile dintre SUA și China presupune „pace, stabilitate și relații bune”.

Hegseth a participat la o întâlnire separată în Malaysia cu lideri din domeniul apărării din cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), unde i-a îndemnat să riposteze față de acțiunile agresive ale Beijingului în Marea Chinei de Sud.

„Noi căutăm pacea. Nu căutăm conflictul. Dar trebuie să ne asigurăm că China nu urmărește să vă domine pe voi sau pe altcineva”, a adăugat el.

Analiștii internaționali observă că această apropiere între SUA și China — chiar dacă limitată — ar putea redesena echilibrul geopolitic global. În lipsa unor parteneriate strategice solide, Rusia riscă să fie lăsată în afara marilor decizii privind securitatea internațională.