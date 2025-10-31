Săptămâna aceasta, directorul CIA, John Ratcliffe, a avut o întâlnire discretă cu oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene, responsabili cu politica externă și informațiile. Mesajul transmis la Bruxelles de către șeful CIA a fost unul clar, deși subtil: alianța și încrederea dintre SUA și UE rămân solide.

Scopul principal al întâlnirilor a fost calmarea îngrijorărilor și reafirmarea angajamentului Washingtonului față de schimbul de informații, într-un moment în care unele capitale europene își exprimaseră preocuparea față de direcția politicii externe americane sub președintele Donald Trump.

Măsurile luate de administrația Trump, cum ar fi întreruperea bruscă a schimbului de informații militare cu Ucraina și numirile politice în cadrul serviciilor de informații, au zguduit încrederea Europei în fiabilitatea SUA. Fost congresman republican și un apărător înfocat al lui Trump (notabil în timpul primei proceduri de destituire), prezența lui Ratcliffe la Bruxelles a avut rolul de a transmite un semnal clar că Langley dorește menținerea canalelor de comunicare deschise.

S-a discutat intens despre viitorul colaborării

Oficial, Ratcliffe s-a aflat la Bruxelles pentru a informa Consiliul Nord-Atlantic (NATO). Totuși, întâlnirea sa paralelă cu brațul de politică externă al UE (SEAE) a subliniat dorința CIA de a întări legăturile directe cu Blocul Comunitar.

Provocări comune: Discuțiile s-au concentrat și pe provocările globale comune, inclusiv Rusia, China și Orientul Mijlociu.

Parteneriat pe termen lung: Întâlnirea nu se dorește a fi un eveniment singular, ci se așteaptă să devină o colaborare regulată.

Inițiativa diplomatică survine într-un context european complex, în care serviciile de informații ale UE încearcă să construiască o operațiune comună pentru a contracara agresiunea rusă. Această regândire a parteneriatelor a dus deja la acțiuni concrete, serviciul olandez de informații (civil și militar) suspendând unele schimburi cu SUA, invocând preocupări legate de interferențele politice și drepturile omului.