Reacția liderilor europeni

Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au discutat vineri cu Zelenski într-o convorbire telefonică. Cei trei au salutat „eforturile americane”, dar au transmis că susțin „sprijinul lor total şi neclintit pe calea către o pace durabilă şi justă”. Potrivit guvernului german, liderii au convenit că forțele armate ale Ucrainei trebuie să rămână capabile să își apere suveranitatea și că linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare pentru orice negocieri.

Berlinul a subliniat că obiectivul este o „pace durabilă şi justă” și protejarea „intereselor vitale ale Europei şi Ucrainei”. Purtătorul de cuvânt Stefan Kornelius a reamintit că europenii consideră de mult timp că orice acord teritorial cu Rusia trebuie negociat direct cu Kievul.

Poziția Comisiei Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va organiza consultări pe tema planului american. „Vom discuta situaţia atât cu liderii europeni, cât şi cu liderii de aici, în marja G20”, a declarat ea la Johannesburg, unde summitul începe sâmbătă. Von der Leyen a precizat că îl va contacta și pe Zelenski, dar nu a comentat conținutul planului.

Antonio Costa, președintele Consiliului UE, a menționat că propunerea nu a fost transmisă oficial Uniunii Europene.

Planul ar include recunoașterea Crimeei și a regiunilor Donețk și Lugansk ca teritorii rusești de facto, renunțarea Ucrainei la aspirația de a adera la NATO și reducerea armatei la 600.000 de soldați.

„Nimic nu ar trebui decis cu privire la Ucraina fără Ucraina”, a subliniat von der Leyen după o convorbire telefonică cu Zelenski, potrivit AFP.

Președintele ucrainean a declarat că „i-a informat” pe liderii europeni despre planul lui Donald Trump, conceput pentru a opri invazia rusă care durează de aproape patru ani.

„În ceea ce priveşte etapele următoare, liderii europeni se vor reuni mâine (sâmbătă) în marja summitului G20, apoi în Angola”, a scris von der Leyen pe platforma X.

Declarațiile Kajei Kallas

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat că Rusia încearcă să blocheze intrarea în vigoare a sancțiunilor americane prin lansarea acestui plan.

„Astăzi este ziua în care sancţiunile americane împotriva Rusiei urmau să intre în vigoare. Sper că nu vom vedea o decizie de amânare a acestora, pentru că exact asta îşi doreşte Rusia”, a spus Kallas la Bruxelles.

Ea a amintit că administrația Trump a impus sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, măsură salutată de europeni și de Ucraina. Efectele au început să se simtă deja, iar compania indiană Reliance Industries a anunțat că a încetat importurile de țiței rusesc.

Kallas a adăugat că Moscova încearcă să împiedice discuțiile privind utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse pentru un „împrumut reparatoriu” în favoarea Ucrainei. „Ceea ce mai doreşte Rusia este să amânăm discuţiile privind împrumutul pentru despăgubiri, astfel încât activele îngheţate să nu fie folosite în beneficiul Ucrainei”, a explicat ea.

„Trebuie să fim foarte fermi în a le spune partenerilor noştri din Asia şi Oceania că nu vom cădea în aceste două capcane”, a adăugat Kallas.

Fondurile înghețate și sprijinul financiar

Statele membre discută despre utilizarea celor 210 miliarde de euro aflate în Belgia pentru a finanța un împrumut de circa 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei. „Cu toţii vrem ca acest război să se termine. Dar modul în care se va termina este important: recompensarea agresiunii Rusiei nu va face Ucraina, Europa sau regiunea indo-pacifică mai sigure”, a avertizat Kallas.

Poziția ONU

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis că orice plan de pace trebuie să respecte principiile Cartei ONU și integritatea teritorială a Ucrainei. „O soluţie de pace pentru Ucraina, în conformitate cu aceste principii, ar respecta şi rezoluţiile Adunării Generale a ONU, care prevăd clar că integritatea teritorială a Ucrainei şi, în sens mai larg, integritatea teritorială a statelor din întreaga lume, trebuie respectată”, a insistat el.

Întrebat despre planul american, Guterres a precizat că acesta „nu a fost niciodată prezentat oficial de Statele Unite sau de vreo altă entitate”.

