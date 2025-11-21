”Am avut o întâlnire cu reprezentanţi ai Statelor Unite. O delegaţie de nivel înalt şi o conversaţie foarte serioasă. Partea americană şi-a prezentat propunerile - punctele unui plan pentru a pune capăt războiului - viziunea lor. Încă din primele zile ale războiului, am susţinut o poziţie foarte simplă: Ucraina are nevoie de pace. O pace reală - una care să nu fie distrusă de o a treia invazie. O pace demnă - cu termeni care respectă independenţa noastră, suveranitatea noastră şi demnitatea poporului ucrainean. Şi exact astfel de condiţii trebuie să asigurăm. Am prezentat principiile noastre-cheie. Şi am convenit că echipele noastre vor lucra pe baza acestor propuneri pentru a ne asigura că totul este autentic. Nu vom face declaraţii dure. Şi suntem pregătiţi pentru o muncă clară şi onestă – Ucraina, Statele Unite şi prietenii şi partenerii noştri din Europa şi din întreaga lume”, a afirmat Zelenski.

El a menţionat că zilele acestea au loc multe discuţii cu lideri europeni şi le-a mulţumit tuturor prietenilor Ucrainei pentru sprijinul lor.

”Mă aştept să vorbesc cu preşedintele Trump în zilele următoare. Suntem pe deplin conştienţi că forţa Americii şi sprijinul Americii pot într-adevăr aduce pacea mai aproape şi nu vrem să pierdem acest lucru. Suntem, de asemenea, conştienţi că Rusia nu are nicio dorinţă reală de pace – altfel nu ar fi început acest război. Există multe evaluări – pe deplin juste – că pe parcursul acestui an, Rusia a încercat să facă doar un singur lucru: să întârzie sancţiunile şi să câştige mai mult timp pentru războiul ei. Statele Unite au puterea de a se asigura că disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului devine în sfârşit una serioasă”, a precizat liderul de la Kiev.

El a dat asigurări că va continua să lucreze pentru acest obiectiv şi că tot timpul său este acum dedicat acestui lucru.

”Ucraina are nevoie de pace, iar Ucraina va face tot posibilul pentru a se asigura că nimeni în lume nu poate spune că noi suntem cei care, chipurile, subminează diplomaţia. Acest lucru este important”, a ţinut să spune Volodimir Zelenski.

El a mai punctat că, la fel de important este ca situaţia internă să permită Ucrainei să rămână puternică pe plan extern, în acest context, el anunţând că s-a întâlnit cu majoritatea parlamentară, ocazie cu care ”au fost ridicate diverse probleme, inclusiv unele sensibile”.

”Dar am convenit în mod clar – toată lumea trebuie să lucreze pentru Ucraina, şi aşa va fi. Un parlament în vreme de război trebuie să fie un parlament funcţional. Şi le mulţumesc tuturor celor care ajută la menţinerea acestei funcţionări. Şi vor exista decizii care vor susţine acest lucru. Prioritatea numărul unu pentru toată lumea este un proces diplomatic constructiv cu Statele Unite şi cu toţi partenerii. Este esenţial să asigurăm sprijin stabil pentru armata noastră şi pentru toate operaţiunile noastre de apărare planificate şi loviturile în profunzime. Diplomaţia şi apărarea protejează în mod egal demnitatea statului nostru şi demnitatea poporului nostru”, a conchis Zelenski.