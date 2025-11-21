În discursul său de aproximativ 10 minute, Zelenski a declarat că Ucraina se află în fața unei alegeri extrem de dificile: „fie pierdem demnitatea, fie riscăm să pierdem un partener cheie”.

„Acum este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Acum Ucraina s-ar putea confrunta cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea, cea mai dificilă, și riscuri suplimentare. Viața fără libertate, demnitate și dreptate și, încă o dată, să-l credem pe cel care a atacat deja de două ori. Europa este cu noi, Europa a fost cu noi și sperăm că Europa va fi cu noi”, a declarat Zelenski.

Contextul acestei declarații este presiunea exercitată de administrația americană, condusă de președinele american Donald Trump, care a propus un plan de pace cu 28 de puncte ce implică concesii semnificative pentru Ucraina.

Liderul de la Kiev a avertizat că acceptarea acestui plan ar putea afecta suveranitatea țării și capacitatea de apărare. El a adăugat că va încerca să colaboreze cu SUA pentru revizuirea planului, dar a făcut apel la sprijinul liderilor europeni, pe care se bazează în continuare.

În aceeași zi, Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu lideri europeni precum Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz. Aceștia și-au exprimat solidaritatea față de Ucraina și au subliniat că orice acord de pace care ar putea afecta securitatea statelor europene sau a Uniunii Europene trebuie să fie aprobat de partenerii europeni și de Alianța Nord-Atlantică.

Presiunile americane pentru acceptarea planului vizează o decizie rapidă, amenințând Ucraina cu pierderea accesului la armamentul și informațiile furnizate de SUA dacă nu accepte termenii până joia viitoare.