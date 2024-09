Rugăciune către Dumnezeu Atotputernicul

„Ne rugam Tie, mult milostive si indurate Doamne, trimite asupra robului tău care este la școală, (numele elevului) duhul intelepciunii, al intelegerii si al bunei stiinte.

Deschide-le, Doamne, mintea si cugetul spre reusita si spor in toate. Indeparteaza de la el toata necunostinta si le daruieste liniste si stapanire de sine, putere si ajutor mintii. Intareste-i Doamne cu minte treaza si luminata, asa cum i-ai intarit pe Sfintii Tai Ucenici si Apostoli in ziua Rusaliilor.

Asa, Doamne, ne rugam Tie cu umilinta si, precum odinioara ai venit in mijlocul ucenicilor Tai, pace si lumina daruindu-le lor, asa si acum, vino si la robii Tai care sunt in examene si intareste-i cu lumina cunostintei spre reusita in viata si spre mangaierea parintilor lor care acum se roaga impreuna cu noi pentru reusita lor.

Pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale, cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci, cu rugaciunile sfintilor mari dascali si ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu cuvantatorul si Ioan Gura de Aur, a sfintilor Ierarhi Nicolae, Spiridon, facatorii de minuni si Atanasie cel Mare, aparatorii dreptei credinte si cu ale tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne si ne mantuieste.

Cea mai puternica rugaciune pentru reuite la învățătură catre Maica Domnului

Preasfanta Stapana Nascatoare de Dumnezeu, Casa pe care Intelepciunea lui Dumnezeu Siesi Si-a zidit-o, Datatoarea darurilor duhovnicesti, ceea ce de la cele lumesti la cele mai presus de lume mintea noastra o inalti si pe toti la cunostinta Adevarului ii ridici, primeste putina rugaciune a nevrednicului/nevrednicei robului/roabei tau/tale, care cu credinta si smerenie ma inchin in fata Preacinstitei Tale icoane si cu umilinta te rog:

Daruieste buna sporire mintii mele, lumineaza-ma cu lumina cunostintelor, intareste-mi memoria. Da-mi priceperea cuvenita si pune in gura mea cuvant spre raspuns bun, ca instrainat fiind de desertaciunea pamanteasca si slava desarta sa ma inalt cu mintea si cu inima spre cele nepieritoare si vesnice.