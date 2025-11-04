În acest context, deși Berlinul nu s-a împrumutat nici măcar un cent din programul SAFE, gigantul Rheinmetall e abonat la contracte din marele mecanism ticluit de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit directorului general al gigantului german, negocierile pentru acest acord se află în faza finală, iar valoarea sa ar putea atinge zeci de miliarde de euro. Compania se așteaptă la o creștere puternică în 2026 pentru că cererea de armament este solidă. Declarația acestuia a fost făcută în cadrul ceremoniei de inaugurare a unei fabrici de muniții în Lituania. Mai mult decât atât, șeful companiei germane a dezvăluit că există discuții despre posibilitatea de a deschide o fabrică de drone în statele baltice. Totuși, expansiunea gigantului Rheinmetall nu se limitează doar la nordul Europei.

Țara noastră reprezintă o componentă crucială în strategia europeană desfășurată de gigantul german Rheinmetall. Compania a lansat un amplu program de investiții de peste 1,5 miliarde de euro în România și Bulgaria. Ministrul rezist al Economiei, Radu Miruță, a semnat recent un acord de 500 de miliarde de euro cu Rheinmetall, pentru construirea unei fabrici de pulbere moderne la Victoria, în Județul Brașov.

”Primim ajutor din partea programelor europene, 47 de miliarde dintr-un program aprobat de Bruxelles iar guvernul va primi bani prin programul SAFE. Strategia este ca România sa facă parte integrantă din ecosistemul European”, a spus Armin Papperger, director general Rheinmetall.

În acest context, Ilie Bolojan a declarat că România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria europeană de apărare. Proiectul este finanțat parțial prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, orchestrat de Ursula von der Leyen. Țara noastră s-a împrumutat 16 miliarde de euro prin acest program.

