"Cea mai veche dateaza din anul 2014 si are aproximativ un milion de kilometri, dar acesta este un caz singular pentru ca marea majoritate sunt innoite pe parcursul anilor. Cu cat masinile sunt mai vechi, cu atat suma pe care o bagam petru reparatiile acestora, pentru a le mentine pe linia de plutire este mai mare", a declarat Tiberiu Tataru, manager SAJ Gorj.

Pentru ca activitatea să se desfășoare corespunzător, conducerea instituției spune că ar avea nevoie de încă 14 ambulanțe noi.

"Am solicitat un numaar de 14 ambulante, toate 4x4, pentru ca avem un judet care este in proportie de peste 60% in zona montana, motiv pentru care cele 4x4 sunt mai mult decat necesare", a explicat managerul SAJ Gorj.

Pacienții se tem și spun că ambulanțele sunt un pericol.

"De ce nu le schimba? Unde se duc banii? Unde se duc, la Sanatate? Tinem pe Rafila acolo ca e bun", a spus un barbat.

"De-acum si ne e teama. Cui nu-i e teama? Ne e teama cu tot. Titi Aur ala ne-a vorbit de legea circulatiei. Toti vin pe voturi acum, dar nu spune nimeni de legea cirulatie ca mor atatia oameni pe strazi. In sensul asta nu se face nimic?", s-a intrebat un gorjean.

"Normal ca ar trebui (schimbate - n.r.) ca daca sunt vechi. Orice masin... Si omul, daca se invecheste, n-ati vazut ca nu mai poate nici sa mai mearga, nici sa mai...", a aratat o femeie.

Serviciul de ambulanță Gorj se confruntă și cu lipsa de personal. Posturi există, însă doritorii nu sunt prea mulți.