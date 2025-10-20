Noul cod va fi emis automat la naștere și va centraliza informații precum consultații, analize, tratamente, vaccinuri și internări, creând un dosar medical digital permanent.

Profesorul Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, a explicat că CPS va oferi o imagine continuă și completă a istoricului medical, diferită de Codul Numeric Personal (CNP).

„În contextul digitalizării, o persoană, când se va naște, va primi un cod personal de sănătate care este diferit de CNP… Codul personal de sănătate va reprezenta practic dosarul lui medical. Orice informație referitoare la persoana respectivă, din momentul în care s-a născut și până nu mai e pe Terra, va fi înregistrată acolo”, a spus Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, în cadrul unei conferințe de specialitate.

Avantajele sistemului CPS pentru pacienți și cadre medicale

Introducerea Codului Personal de Sănătate va simplifica semnificativ relația dintre pacienți și sistemul medical. Printre beneficiile principale se numără accesul rapid la istoricul medical complet, gestionarea digitală a rețetelor și biletelor de trimitere, reducerea birocrației, disponibilitatea datelor în situații de urgență și facilitarea îngrijirii medicale în alte țări UE prin interoperabilitate transfrontalieră. Noile cărți electronice de identitate vor înlocui cardul de sănătate, care își va înceta valabilitatea odată cu emiterea documentului digital.

Medicamentele compensate se scumpesc, după modificările operate de CNAS. Lista tratamentelor care vor costa mai mult

Etapele de implementare ale Codului Personal de Sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a precizat că anul 2025 va fi dedicat pregătirilor tehnice, iar lansarea oficială a CPS este programată pentru 2026. În această perioadă, CNAS lucrează la arhitectura tehnică a platformei și la interoperabilitatea cu sistemele medicale existente, proiectul fiind finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Până la implementarea completă a CPS, Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va rămâne funcțională, iar serviciile actuale — cardul de sănătate, eliberarea rețetelor și verificarea calității de asigurat — vor continua fără modificări.

Securitatea datelor și protecția confidențialității

CNAS a declarat că platforma CPS va fi „modernă, sigură și accesibilă”, cu securitate cibernetică ridicată. Accesul la informații se va realiza prin portal sau aplicație digitală, folosind codul CPS și metode de autentificare securizate.

Sistemul va include mecanisme de consimțământ detaliat, jurnale de acces și reguli stricte privind protecția confidențialității. Autoritățile urmează să clarifice aspecte precum dreptul de portabilitate al datelor, procedurile de corectare a eventualelor erori și atribuțiile exacte ale CNAS, Ministerului Sănătății și furnizorilor de servicii medicale.

Până la implementarea CPS, cetățenii nu trebuie să facă nicio acțiune, iar serviciile medicale vor fi accesibile în continuare prin sistemul actual. CNAS a confirmat că regulile de asigurare prevăzute de Legea nr. 141/2025 rămân valabile până la lansarea noii platforme.

După ce platforma PIAS a dat rateuri pe bandă rulantă, CNAS promite un sistem mai sigur. De când va fi valabil