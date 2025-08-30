Printre acestea se numără Indapamid, Metoprolol, Rosuvastatin și Omeprazol, medicamente folosite pentru afecțiuni cardiovasculare sau digestive. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a prezentat impactul asupra pacienților și categoriile care nu vor fi afectate de aceste schimbări.

Modificările anunțate de CNAS

Vineri, CNAS a transmis că, în urma evaluării efectuate de Agenția Națională a Medicamentului (ANMDMR), 13 medicamente vor avea nivelul de compensare ajustat, ceea ce implică costuri suplimentare pentru pacienți. „Ținând cont de interesele asiguraților pe care îi reprezintă, CNAS a identificat și a propus Ministerului Sănătății o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare al medicamentelor evaluate, astfel încât impactul real asupra contribuției personale datorate de asigurați să fie cât mai moderat”, se arată într-un comunicat al instituției.

Lista medicamentelor vizate

Noile măsuri afectează atât medicamente cardiovasculare, cât și antiacide sau antibiotice.

Compensare 20% (din listele A și B mutate în lista D): Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Perindoprilum + Indapamidum, Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum și Atorvastatinum.

Compensare 50% (din lista A mutate în lista B): Fenofibratum, Omeprazolum, Spironolactonum + Furosemidum și Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

Ce înseamnă aceste schimbări pentru pacienți

Ca urmare a modificărilor, contribuția personală va crește în medie cu 9 lei pe cutie pentru medicamentele vizate. CNAS a ținut să clarifice că informațiile apărute în spațiul public despre creșteri de 500–600 lei pe lună per medicament sunt false. „Pacienții din România nu vor fi împovărați cu contribuții personale excesive, iar afirmațiile vehiculate în spațiul public privind costuri suplimentare de sute de lei pe lună pentru aceste medicamente compensate sunt false și creează panică inutilă”, se arată în comunicatul instituției.

Cine nu va fi afectat de scumpiri

Categoriile vulnerabile rămân protejate. Copiii, tinerii până în 26 de ani care studiază și nu obțin venituri, gravidele, lăuzele și beneficiarii de legi speciale vor continua să primească compensarea de 100%. Pensionarii care beneficiază de programul de compensare pentru medicamentele din sublista B vor continua să beneficieze de sprijinul de 90% din prețul de referință.

Contextul măsurii

Schimbările vin în urma Memorandumului adoptat de Guvern în 2023 privind eficientizarea cheltuielilor publice din sănătate. Autoritățile susțin că scopul este de a folosi mai eficient bugetul și de a permite accesul unui număr mai mare de pacienți la tratamente în cadrul aceluiași plafon de finanțare.

