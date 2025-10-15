Potrivit unui comunicat de presă al CNAS remis miercuri, noua platformă în curs de dezvoltare va avea o arhitectură informatică modernă și funcționalități superioare celor actuale, inclusiv conectivitatea și interoperabilitatea cu alte sisteme informatice din sănătate.



CNAS menționează că modernizarea și redimensionarea platformei informatice administrate de instituție se realizează cu fonduri europene, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.

Programul pentru cardurile de sănătate a picat din nou. Medicii de familie sunt exasperați



”Platforma PIAS a fost un proiect de pionierat în ceea ce privește informatizarea sănătății și asigurarea unui cadru unitar pentru gestionarea celor peste 18 milioane de beneficiari ai sistemului public de sănătate. Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaș de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem și-a atins limitele și nu mai poate ține pasul cu nevoile și așteptările pacienților și furnizorilor de servicii medicale. La CNAS lucrăm la proiectul noii platforme informatice, care vine cu vești bune pentru utilizatori, atât din perspectiva asigurării unui mediu prietenos și accesibil, cât și în ceea ce privește digitalizarea documentelor conexe actului medical, ceea ce înseamnă mai mult timp câștigat pentru sănătate. În paralel, menținem funcțională platforma actuală, pentru a garanta continuitatea acordării serviciilor medicale și a medicamentelor pentru pacienți”, a declarat președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan în comunicatul de presă, citat de Agerpres.



Conform CNAS, modul de implementare, funcționare și administrare a celui mai complex sistem informatic din România, Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), a constituit tematica unui audit al performanței la CNAS, realizat de Curtea de Conturi pentru perioada 2000 - 2024, iar recomandările raportului de audit au validat decizia de a proiecta și realiza un nou sistem informatic.

Medicamentele compensate se scumpesc, după modificările operate de CNAS. Lista tratamentelor care vor costa mai mult