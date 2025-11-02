Guvernul a adoptat în sfârșit normele de aplicare a legii din 2019, care permite plata amenzilor de circulație prin transfer bancar, simplificând drastic procesul pentru șoferi. Odată cu publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, plata sancțiunilor rutiere devine mult mai rapidă și accesibilă.

Principala noutate este că șoferii vor putea achita amenzile direct de pe telefon sau laptop, fără a fi necesară deplasarea la o instituție a statului sau crearea unui cont prealabil (așa cum era necesar pe Ghișeul.ro).

Noile metode de plată la distanță includ:

Transfer Bancar: Prin internet banking, mobile banking, home-banking sau alte mijloace de plată la distanță.

Cont Direct: Plata se va face prin transfer bancar în contul indicat de autoritatea care a aplicat sancțiunea.

Procesul verbal devine digital: Cod QR

Pentru a facilita și mai mult plata, noile reguli prevăd că fiecare proces verbal ar putea fi însoțit de un cod QR, cod de bare sau un mecanism similar.

Acest lucru va permite ca, printr-o simplă scanare cu smartphone-ul sau cu un terminal de plată, datele să fie „citite” automat, iar amenda rutieră să poată fi achitată instantaneu.

De asemenea, procesul verbal va conține o serie unică de 23 de caractere, cu structură standardizată, pentru identificare.

Opțiunile clasice rămân valabile

Pe lângă noile opțiuni digitale, amenzile pot fi plătite în continuare prin metodele deja cunoscute:

Online: Prin Sistemul Național Electronic de Plăți (www.ghiseul.ro).

Fizic/Clasic:

În numerar la casieriile trezoreriei statului sau la cele ale organelor fiscale locale.

Prin mandat poștal.

Cu cardul la echipamentele POS instalate la trezorerii și la sediile organelor fiscale locale.

Aceste norme intră în vigoare imediat după publicarea lor în Monitorul Oficial, punând capăt unei perioade de așteptare de șase ani de la adoptarea legii inițiale.