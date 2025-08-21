În plus, pensionarii ar putea să se trezească cu o inflație la finalul anului de 10% care le va diminua și mai mult puterea de cumpărare.

Statul plătește tot mai multe pensii

- 4.700.000 de pensionari sunt, în prezent, în România

- 6.000.000 de angajați sunt, în prezent, în România

- până în 2030, România va avea între 600.000 și 1.000.000 de noi pensionari

„Raportul privind îmbătrânirea (2024) presupune scăderea ratei de înlocuire a salariului prin pensie, de la circa 43% în prezent, la circa 24% în 2070, similar cu dinamica de scădere a ratei beneficiului. Această tendința indică o provocare semnificativă în ceea ce privește adecvarea beneficiilor de pensie pe termen lung.

O rată mai mică de înlocuire sugerează că viitoarele generații de pensionari vor trebui să se bazeze mai mult pe economii personale, pensii private sau alte surse de venit pentru a menține un nivel de trai rezonabil după retragerea din activitate”, se arată în Raportul „Sistemul românesc de pensii” realizat de CFA România.

Până în 2030, pensia va coborî la 40% din salariul mediu. Este vorba de o scădere de 4%. Ce înseamnă asta?

- un pensionar care ia, astăzi, pensia medie de 2.740 de lei va pierde suma de 110 lei

- un pensionar care are pensie de 3.500 de lei va pierde suma de 140 lei

- un pensionar care are pensie de 4.000 de lei va pierde suma de 160 lei

- un pensionar care are pensie de 4.500 de lei va pierde suma de 180 lei

- un pensionar care ia pensie de 5.000 de lei va pierde suma de 200 lei

- un pensionar care are pensie de 6.000 de lei va pierde suma de 240 lei

Cum vor pierde efectiv pensionarii bani la pensie, știut fiind că pensiile nete nu pot fi tăiate? În primul rând, indexările de la 1 ianuarie cu rata inflației nu se vor mai da. Iar impozitul ar putea crește, la fel CASS.

În cazul noilor pensionari, ar putea scădea valoarea punctului de pensii.