Premierul demis al României, Florin Cîțu, vede acum ce nu merge în gestionarea eipdemiei, după o lună de la declanșarea valului 4.

„În unele judete, pentru solicitarile de testare COVID, echipajul de ambulanta cu echipele de testare se prezinta si cu 5 zile intarziere. Nu se poate asa ceva! Așa ceva este inadmisibil! Vă rog sa remediati imediat aceasta situatie. Nu asa trebuia pregatit. Sau asta arata ca valul 4 nu a fost pregatit”, a declarat Florin Cîțu.



România este în plin val 4 al pandemiei de covid-19, iar premierul, Florin Cîţu, a descoperit abia acum că situația este scăpată de sub control. Asta deși chiar el ar fi trebuit să se ocupe de gestionarea pandemiei. În lipsa locurilor din spitale, bolnavii români vor fi tratați în străinătate. Primii pacienți ar urma să plece în Ungaria.



Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat că „exista discutii cu Ungaria , se perfecteaza un mecanism sa existe facilitati sa transmitem in zona transfrontaliera. Așteptam sa ne spuna de acolo care este mecanismul pe care il agreeaza”.

În ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului anunțat vineri, 8 octombrie, România a înregistrat un nou record negativ: 357 de morți și 13.854 de noi infectări.

În Capitală, situația este tot mai grea. Rata de infectare a ajuns la 12,24 de cazuri la mia de locuitori.



Managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Alis Grasu, anunță că „în momentul acesta, in asteptare avem 1.800 de solicitari pentru testare , timpul de asteptare fiind in jur de 72 de ore. Se fac toate eforturile sa se raspundă cât mai rapid la toate solicitarile. Când vorbim de testari, cresterea este cu 815 la suta. Am sistat concediile de odihna pentru a creste capacitatea de interventie si in fiecare tura aducem personal suplimentar in regim de garda”.

Autoritățile au suplimentat numărul paturilor de terapie intensivă. Pentru pacienții aflați în stare gravă au fost create 131 de noi locuri la ATI, cele mai multe în Capitală.