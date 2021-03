"Măsurile au o eficiență limitată fiecare dintr ele, fie că vorbim despre carantină parțială, fie că vorbim despre alte măsuri. Într-un an de zile am înțeles că în momentul în care vedem o accelerare a trnasmiterii în comunitate, singura modalitate este să introduci măsuri de restricție", a afirmat Radu Țincu, medic ATI Floreasca, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Medicul a spus că dacă privim către Marea Britanie, care a introdus "acel lockdown extrem de sever în care doar magazinele esențiale au fost deschise", vedem că măsura a reprezentat o modalitate de a ține sub control răspândirea tulpinilor mai contagioase ale COVID-19.

Legat de modul în care românii ar urma să facă cumpărături în perioada următoare, având în vedere noile restricții de circulație, fapt ce ar putea duce la aglomerări în marile magazine și supermarketuri, Radu Țincu a afirmat că nu trebuie să pierdem din vedre că ne aflăm într-o perioadă de pandemie, astfel că ar trebui ținut cont de următoarele aspecte: "nu mai mergem în fiecare zi la cumpărături, nu participă toată familia la cumpărături, vom încerca să comandăm mai mult online". În plus, spune medicul, ar trebui să evităm zonele aglomerate și asta pentru că "într-un supermarket aglomerat ne putem contamina chiar noi".