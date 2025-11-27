Evaluarea, adoptată la 22 octombrie 2025, arată că România îndeplinește standardele internaționale privind prevenirea și combaterea corupției care implică funcționari publici străini. Rezultatul este atribuit eforturilor susținute ale DNA, realizate în strânsă colaborare cu Ministerul Justiției, în special în implementarea recomandărilor privind resursele umane, financiare și formarea profesională.

De asemenea, OCDE a constatat progrese importante și în celelalte recomandări aflate în curs de implementare. În baza noii legislații, DNA are competență exclusivă pentru investigarea mitei transnaționale și a infracțiunilor conexe, precum spălarea banilor sau falsul în înscrisuri.

Obținerea acestui aviz confirmă capacitatea României de a desfășura anchete eficiente în cazurile de mituire străină și de a coopera cu autoritățile internaționale, reprezentând totodată un semnal puternic al angajamentului statului în consolidarea integrității la nivel global.