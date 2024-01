Rezultate Loto 6/49 din 14 ianuarie 2024:

Loto 6 din 49: 17, 9, 31, 43, 25, 24

Loto 5 din 40: 15, 36, 3, 37, 23, 27

Joker: 20 + 1, 6, 26, 34, 15

Noroc Plus: 6 9 5 4 4 8

Super Noroc: 4 1 9 1 1 3

Noroc: 7 1 7 9 6 5 8

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 23,77 milioane de lei (peste 4,78 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,67 milioane de lei (peste 1,54 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 22,78 milioane de lei (peste 4,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 180.000 de lei (peste 36.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 112.600 de lei (peste 22.600 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 619.500 de lei (peste 124.500 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 65.400 de lei (peste 13.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 30.200 de lei.