Însă, Ministerul Economiei a plătit ca prietenul din copilărie al lui Miruță, devenit secretar de stat să plece la Seul. Contactat de jurnaliștii Realitatea PLUS, Radu Miruță nu a confirmat, nici nu a infirmat informațiile.

Însă, ministrul rezist a ținut să precizeze că Iulian Mărgeloiu nu este prietenul său din copilărie, ci doar un coleg cu care a participat la olimpiade.

Cum își împart cei din USR deplasările

Luna trecută, înainte de a pleca la Riad, ministrul USR al Economiei, Radu Dinel Miruță a fost 6 zile la Seul, la o expoziție internațională Aerospațială și de Apărare.

Având în vedere că Ilie Bolojan a impus restricții financiare, Miruță a împărțit delegația pentru Seul în două bucăți.

Cumnata lui Drulă, numită secretar de stat la MIPE. Pîslaru: ”Nu e rolul meu să fac investigații”

Prima bucată, costurile pentru ministrul Miruță vor fi suportate integral de către sud -coreeni, iar costurile cu transportul pentru prietenul domnului Miruță, care e secretar de stat, vor fi suportate de Ministerul Economiei.

În memorandumul care a fost aprobat, Miruță scrie că s-a dus la expoziția respectivă ca să consolideze relațiile bilaterale, să promoveze România strategic, și să întărească sectoarele industriale critice.

Când vine vorba de profesionalismul clamat de USR, standardele ministrului Miruță la Ministerul Economiei vorbesc de la sine. Iulian Cosmin Mărgeloiu l-a însoțit pe ministru în deplasarea la Seul cu transportul decontat de minister. Domnul Mărgeloiu, spun jurnaliștii din Gorj, că este un fost jucător de poker și antreprenor cu afaceri pe pierdere. Domnul Mărgeloiu a fost propus pentru funcție chiar de către ministrul Radu Miruță, colegul său de liceu și liderul USR Gorj.

Numirea sa ridică semne de întrebare legate de criteriile reale care stau de fapt la baza promovărilor în funcții publice din partea celor de la USR.

La două săptămâni după ce s-a întors din Coreea de Sud, ministrul Miruță a găsit o nouă oportunitate, Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Turismului și evenimentele conexe.

Scandal după ultimul sondaj. Ciucu îi dă replica lui Drulă: ”Ce vină am eu că e pe locul patru”