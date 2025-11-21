Ciucu afirmă că liderul USR confundă situația și că reacția acestuia vine din frustrarea unui scor blocat la 12-13 procente.

Mai mult, candidatul PNL subliniază că nu îl vede pe Drulă drept principal contracandidat, ci pe Daniel Băluță, candidatul PSD, cu care consideră că se duce adevărata luptă pentru București. În același timp, admite că ascensiunea Ancăi Alexandrescu nu poate fi ignorată.

Totul se întâmplă cu mai puțin de o lună înainte de alegerile din 7 decembrie, într-o competiție în care fiecare procent schimbă tonul, strategiile și echilibrul dintre candidați.