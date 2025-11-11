Rezistul Drulă își dă cu stângul în dreptul. Cum pasează către PSD vina pentru documente semnate de colegul de partid Mihaiu

În presă au apărut documentele cu semnatura lui Radu Mihaiu
Rezistul Cătălin Drulă, care visează să pună mâna pe primăria Capitalei, se face singur de râs în încercarea disperată de a câștiga voturi. Candidatul USR promite că una dintre prioritățile sale ca primar general va fi dărâmarea unei clădiri construite pe un teren ilegal, fără să menționeze, însă, că totul s-a făcut cu acordul colegului său de partid – Radu Mihaiu.

În discursul său, Cătălin Drulă atacă PSD și îl acuză pe Rareș Hopincă, actualul primar al Sectorului 2, că ar fi aprobat continuarea lucrărilor pe terenul retrocedat, anunță Realitatea Plus.

Însă, potrivit documentelor oficiale apărute în spațiul public, construcția a fost aprobată de Radu Mihaiu, fost edil al Sectorului 2 și coleg de partid cu Drulă.

De altfel, Rareș Hopincă susține că Mihaiu a avut toate pârghiile pentru a respinge continuarea lucrărilor de construire a imobilului deținut de Gabriel Oprea, însă a preferat să amâne cât mai mult, pentru a scăpa de responsabilitate.