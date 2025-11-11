În discursul său, Cătălin Drulă atacă PSD și îl acuză pe Rareș Hopincă, actualul primar al Sectorului 2, că ar fi aprobat continuarea lucrărilor pe terenul retrocedat, anunță Realitatea Plus.

Însă, potrivit documentelor oficiale apărute în spațiul public, construcția a fost aprobată de Radu Mihaiu, fost edil al Sectorului 2 și coleg de partid cu Drulă.

De altfel, Rareș Hopincă susține că Mihaiu a avut toate pârghiile pentru a respinge continuarea lucrărilor de construire a imobilului deținut de Gabriel Oprea, însă a preferat să amâne cât mai mult, pentru a scăpa de responsabilitate.