Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș au fost cei convocați pentru acest exercițiu. Scopul acțiunii este evaluarea gradului de pregătire al populației, al economiei și al teritoriului în situații ce țin de apărarea națională.

Detalii despre exercițiul MOBEX SB-MS-25

Evenimentul poartă denumirea MOBEX SB-MS-25 și este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale. La desfășurarea acestuia participă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Conform precizărilor oficiale, exercițiile de acest tip sunt realizate periodic și au rolul de a verifica modul în care unitățile militare pot fi completate cu personal și tehnică. În același timp, acestea întăresc legătura dintre rezerviști și militarii activi.

Rezerviștii, chemați la unitățile militare

Cei care figurează ca arondați unităților MApN vor fi chemați să participe la activități de instruire și pregătire. Convocarea rezerviștilor va fi realizată prin structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va coordona partea de evaluare a autorităților locale și a operatorilor economici din județele Sibiu și Mureș.

Antrenament în Poligonul Poplaca pe 17 septembrie

Un moment de maximă importanță al exercițiului este programat pentru 17 septembrie. În această zi va avea loc o secvență de instruire în Poligonul de tragere Poplaca din județul Sibiu. Activitatea va implica rezerviștii și va urmări simularea unor situații de apărare și reacție militară.

Autoritățile transmit mesaje de clarificare

Ministerul Apărării Naționale a subliniat că aceste exerciții sunt de rutină și nu au legătură directă cu situația de securitate din regiune. Ultima mobilizare de acest fel în județele Sibiu și Mureș a avut loc în anul 2012. Cele mai recente exerciții la nivel național au fost organizate în mai 2025, în Teleorman, Giurgiu și Olt.

Baza legislativă pentru MOBEX SB-MS-25

Exercițiul este realizat în conformitate cu legislația în vigoare. Se aplică Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare. De asemenea, Legea nr. 446/2006 reglementează pregătirea populației pentru apărare. Cele două acte normative constituie fundamentul legal al mobilizărilor de acest tip.

MAPN avertizează asupra tentativelor de dezinformare

Oficialii MApN au atras atenția că, în contextul unor exerciții de asemenea amploare, există riscul apariției unor tentative de dezinformare. Cetățenilor li se recomandă să se informeze doar din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a Ministerului Apărării Naționale sunt prezentate inclusiv exemple de încercări anterioare de manipulare pe subiecte similare.

