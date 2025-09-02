Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că, luni, în jurul orei 23.00, sistemele de supraveghere radar ale ministerului au detectat un atac aerian al Federaţiei Ruse asupra infrastructurii portuare din Ucraina, la nord de Braţul Chilia al Dunării, în judeţul Tulcea.



”Două aeronave de luptă F-16 româneşti au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare. La ora 23.46 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, iar în jurul orei 00.20 au fost ridicate şi două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu”, au transmis, marți, reprezentanţii MApN, într-un mesaj postat pe Facebook.

Potrivit sursei citate, nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.



La ora 00.50 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit, în siguranţă, în bazele de dislocare.