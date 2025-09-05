La scurt timp după stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord, iar ulterior semnalul electronic a dispărut, au transmis, vineri, reprezentanții MApN.

Potrivit sursei citate, aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.

Forțele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detașament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat.

Coeziunea și solidaritatea reprezintă fundamentul Alianței Nord Atlantice și constituie garanția fermă că orice provocare la adresa securității va fi întâmpinată printr-un răspuns unitar și hotărât, se arată în comunicatul MApN.