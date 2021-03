Realitatea PLUS

Sora fetei de 21 de ani mărturisește că „mama e in șoc, fratii mei sunt in șoc. Aici e vorba de două fetițe, unam mică, care făcea 7 ani, și sora mea, care făcea 21 de ani.

Am vazut imaginile de nu știu câte ori”, spune aceasta plângând.

„Nu știu dacă mai pot să am somn, nu mai am lacrimi, mi s-a uscat sufletul, intelegeți? Vreau sa-mi iau sora acasa”, spune îndurerată sora fetei de 21 de ani care a murit în tragedia de la sfârșitul săptămânii trecute.

„Aceste două persoane nevinovate care nu aveau nicio vină, și-au văzut sfârșitul pe un trotuar, acolo unde nimeni nu își închipuia. Mi se pare o crimă, și nu un accident de mașină”, sppune revoltată o rudă acelor două fete.

Sunt cuvintele rudelor îndoliate ale celor două fete care au murit, după ce au fost strivite de mașină. Oamenii au aprins zeci de lumânări unde s-a produs tragedia și au împânzit locul cu flori.

Rudele sunt revoltate și din cauză că, spun ele, locuitorii din zonă au cerut să fie montate limitatoare de viteză pe strada cu pricina de mai mulți ani.

La locul tragediei a ajuns și primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.

„Exista o solicitare din 2018 către poliția locala si aici o sa inceapa Aventura biro rom. Poliția locală a redirecționat aceste cereri catre Administrația Străzilor. Administrația este în subordinea Primăriei Generale, nu a primăriei de sector și a spus că vor fi implementate după ce va fi buget. Am avut discuții cu ADP, cu Poliția Locală penrtu a prelua aceste obligații la Primăria Sectorului 2 în așa fel încât să ne putem ocupa. Sunt niște pași birocratici, Administrația este în subordinea Primăriei Generale, nu în subordinea primăriei de sector și a spus că vor fi implementate când va fi buget. Am avut discutii cu ADP, cu Poliția locală pentru a prelua aceste obligații la Primăria Sectorulu i2, în așa ffel încât să ne putem ocupa”, a declarat Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, pentru Realitatea PLUS.

Radu Mihaiu a mai spus că „sunt niște pași birocratici”.

Vin în fața dumneavostră și vă spun că eu și birocrația română din acest moemnt suntem vinovați pentru moartea acestor fete”.

„Eu de doi ani de zile am făcut sesizări. Ce putem face? Este pacat ca mor copii, se merge cu viteza. Trebuie să schimbăm lucrul ăsta”, spune un localnic și adaugă că „trebuie să lucrul asta”

Polițiștii au deschis două dosare în acest caz: unul pentru ucidere din culpă în cazul accidentului, iar celălalt în cazul bătăii încasate de cei doi soți care se aflau în mașină.