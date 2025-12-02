Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat trimiterea în judecată a mai multor persoane, printre care:

IORDĂNESCU EUGEN, administrator în fapt al S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., acuzat de stabilirea cu intenție a unei valori diminuate a bunurilor în scopul obținerii de foloase necuvenite.

PINTEA ADRIAN IOAN și MUNTEAN FLORIAN IOAN, administratori în drept, acuzați de complicitate la fapta de mai sus.

IORDĂNESCU ȘTEFAN (fiul lui Eugen Iordănescu), acuzat de transmiterea fictivă de părți sociale pentru a se sustrage de la urmărirea penală.

MARINOVICI OANA ANDREEA, notar public, acuzată de mărturie mincinoasă în formă continuată.

De asemenea, în dosar mai sunt trimiși în judecată mai mulți oameni de afaceri pentru complicitate și mărturie mincinoasă.

Terenuri vândute în Șelimbăr la preț de nimic

Potrivit DNA, dosarul vizează modalitatea prin care terenuri aflate în activul societății S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. (la care U.A.T. Șelimbăr deține o cotă parte) ar fi fost vândute la prețuri subevaluate către apropiați ai inculpatului Iordănescu Eugen. Ulterior, aceste terenuri erau valorificate la prețul real de piață, generând un profit uriaș. Prin aceste demersuri, Iordănescu Eugen, acționând ca administrator în fapt, ar fi obținut pentru sine și pentru alții foloase patrimoniale necuvenite în sumă totală de 20.692.988,58 lei.

Procurorii prezintă în rechizitoriu mai multe exemple concrete care demonstrează schema infracțională

Cazul 1 (2014): Un teren de 9.380 mp a fost vândut de Parc Industrial către Iordănescu Eugen și soția sa cu 23.775 lei. A doua zi, aceștia au semnat un antecontract de vânzare cu o altă firmă, solicitând suma de 1.841.680 lei. Ulterior, în 2018, terenul a fost vândut unei persoane terțe cu 550.000 de euro (aprox. 2.565.530 lei).

Cazul 2 (2015): Iordănescu Eugen și soția sa au cumpărat un teren de 2.606 mp cu 30.428 lei, deși valoarea minimală notarială ar fi generat un folos necuvenit de 257.977 lei din diferența de preț.

Cazul 3 (2018-2019): Terenuri de 10.000 mp și 9.391 mp au fost vândute fiilor și soției lui Eugen Iordănescu la prețuri derizorii (ex: 27.538 lei pentru terenul de 10.000 mp), deși valoarea reală era de 2.277.520 lei, rezultând astfel foloase necuvenite de milioane de lei.

Cazul 4 (2020): Un teren uriaș de 60.748 mp a fost vândut unei societăți controlate de Iordănescu Eugen cu doar 10 lei/mp. La scurt timp, terenul a fost revândut unei alte companii cu 146,24 lei/mp, generând un profit masiv.

Mărturie mincinoasă și sustragere de la urmărire

Iordănescu Ștefan, în 2022, și-a cedat gratuit părțile sociale fratelui său (I.A.), în încercarea de a îngreuna urmărirea penală și de a evita măsurile asigurătorii asupra bunurilor. O parte dintre inculpați ar fi făcut afirmații mincinoase la audieri.

Ca urmare, DNA a dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând celor opt inculpați (cu excepția notarului Marinovici Oana Andreea).

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Alba Iulia.

Acesta nu este primul dosar penal al lui Eugen Iordănescu; el a fost trimis anterior în judecată și în calitatea sa de director al Camerei de Comerț Sibiu, într-un caz care viza delapidarea, inclusiv în legătură cu programul ”Sibiu – Regiune Gastronomică Europeană 2019”.