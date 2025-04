Oua umplute cu avocado si crema de branza:

Este un aperitiv delicios, simplu de preparat si cu un aspect placut. Puteti face aceasta reteta chiar si pentru micul dejun.

Ingrediente:

5 oua

1 avocado copt mic

1 lingura cu varf crema de branza (tip Philadelphia)

2 linguri zeama de lamaie

piper proaspat macinat

sare

Pentru decor

marar verde

cateva fire de patrunjel

rodie

Mod de preparare

Intr-un vas am pus ouale la fiert in apa rece. Din momentul in care incep sa clocoteasca, se vor fierbe 10 minute.

Se scurge apa si se acopera ouale fierte cu apa rece. Se decojesc ouale si se taie in doua, pe lung.

Albusurile se asaza pe platoul de servire, iar galbenusurile fierte intr-un castron.

Se scoate miezul de la avocado si se adauga peste galbenusuri se stropeste cu zeama de lamaie.

Se adauga sare , piper si crema de branza se paseaza manual sau cu pasatorul electric pana a se obtine o pasta fina.

Se umplu ouale cu compozitia obtinuta cu ajutorul unui pos, eu am facut toarta cosuletului din tulpini de patrunjel si decorat cu marar si rodie, dar puteti decora ouale umplute dupa cum doriti.