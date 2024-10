Ingrediente

1 kg faina;

150 ml lapte;

200 ml apa;

150 ml ulei;

50 gr drojdie proaspata;

1 lingura sare;

2 linguri zahar.

Pentru uns:

1 ou;

1 lingura lapte.

Mod de preparare pentru reteta de colaci impletiti

Procedam ca la cozonac si aducem toate ingredientele la temperatura camerei, cu o ora inainte de a incepe prepararea.

Cernem faina intr-un vas si dam deoparte cam un sfert din ea.

Nu e bine sa o punem pe toata odata, ca nu stim de la inceput cat ne trebuie.

Avem doar ideea in functie de ingredientele celelalte.

Maruntim drojdia intr-un bol si adaugam 1 lingura de zahar peste ea, apoi le frecam cu ajutorul unei linguri de lemn, pana se lichefiaza.

Incalzim usor laptele si il adaugam peste drojdia lichefiata, amestecam bine totul, apoi adaugam o mana de faina si omogenizam.

Acoperim bolul si lasam maiaua rezultata la loc caldut, pana isi dubleaza volumul.

In faina din vas, facem o adancitura la mijloc unde vom rasturna maiaua.

Incalzim apa si diluam in ea sarea si o lingura de zahar, apoi clatim cu ea bolul in care a fost maiaua, sa recuperam toata drojdia si incepem sa turnam cate putina peste maia, amestecand si adunand in acelasi timp si faina de pe margini.

Concomitent, adaugam si ulei, dar mai pastram putin si pentru framantatul final.

Cand aluatul se ingroasa, il rasturnam pe masa de lucru infainata si il framantam, adaugand treptat faina, pana cand nu se va mai lipi de maini.

La final, adaugam, turnand in maini, uleiul pe care l-am oprit si mai framantam pana cand il incorporam in aluat.

Punem aluatul inapoi in vas, il acoperim si il lasam la dospit pana cand isi dubleaza volumul, aproximativ 40-45 minute sau chiar o ora, depinde de calitatea drojdiei si a fainii.

Cum asamblam minunatii colaci impletiti.

Vom imparti aluatul in cate parti dorim, in functie de cat de mari vom face colacii.

Sursa: retetepentrutoategusturile.ro