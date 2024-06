Apar noi personaje controvesate în caracatița statului paralel! Vi-l prezentăm în exclusivitate pe Daniel Walther, consultant internațional din Berlin care face jocurile la București și care are conexiuni, culmea, tot cu premierul Albaniei, Edi Rama, potrivit surselor Realitatea Plus. Vorbim despre liderul albanez care-l plătea pe Florian Coldea cu 7.000 de euro pe lună pentru consultanță în domeniul securității. Dar să ne întoarcem la Daniel Walther: este un personaj misterios și foarte discret, dar care pare că are multă putere la nivel înalt. Potrivit unor surse, Walther este un apropiat al fostului premier Victor Ponta și numele său apare în celebrul dosar EADS privind infrastructura din vămi, în care apăreau multe nume de la vârful statului. Daniel Walther are o firmă de consultanță într-o clădire luxoasă de birouri lângă parcul Herăstrău, în cea mai bogată zonă din București.