Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, anunță, sâmbătă seară, că își va depune candidatura la alegerile prezidențiale, precizând că dosarul său nu este însoțit de liste de semnături.

„Dragi români, după o matură chibzuință am decis să-mi depun în această seară candidatura pentru alegerile prezidențiale. Sunt necesare câteva precizări: Dosarul meu de candidatură nu este însoțit de liste de semnături deoarece în nicio țară membră a Uniunii Europene nu sunt solicitate atât de multe semnături de susținere precum în România. De exemplu, în Bulgaria un candidat independent se poate înscrie cu doar 2.500 de semnături. În Austria este nevoie de 6.000 de semnături pentru a fi înscris în cursa prezidențială. În plus, întreaga dezbatere din ultimele zile privind modalitățile potențial oneroase de a strânge 200.000 de semnături de susținere dovedește că nu este o cerință democratică. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că, inclusiv la alegerile prezidențiale de anul trecut, au fost mai mulți candidați care nu au obținut nici măcar o zecime de voturi din numărul de semnături depuse la înscriere. Atunci, care mai este rostul acestor semnături de susținere, ce dovedesc ele? În aceste condiții, consider că prevederea din legea electorală de a avea o listă de 200.000 susținători, impusă acum două decenii, nu este în conformitate cu spiritul Constituției României”, spune Pricopie într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, acesta consideră că numărul ”semnificativ” de candidaturi adâncește criza politică în care ne aflăm și punctează că propria sa candidatură este ”o ofertă lansată societății românești”.

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, îl nominalizează pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace



”Cu toate că există un număr semnificativ de candidaturi pentru alegerile prezidențiale, ele nu contribuie, în opinia mea, la ieșirea din criza politică în care ne aflăm, dimpotrivă, o adâncesc. Candidații partidelor politice se află sub cota de încredere a partidelor care i-au propus, iar cei așa-zis \"independenți\" nu sunt în măsură să aducă un suflu nou, care să refacă legătura de încredere între clasa politică și societate. Candidatura mea este o ofertă lansată societății românești de a avea un președinte al viitorului, cinstit și puternic, matur și echilibrat, care poate încheia criza profundă de încredere pe care o traversăm”, a rectorul SNSPA.





Rectorul SNSPA a făcut trimiterea la candidatura lui Călin Georgescu: „Vor căuta noi ”Călin Georgescu” și sper din suflet să nu-și găsească susținători în rândul conducătorilor României. Iar singura garanție autentică este de a avea un președinte patriot”, mai spune Remus Pricopie.



Rectorul SNSPA consideră că România are nevoie de un președinte democrat și pacificator, de un președinte cu realizări profesionale autentice, empatic și solidar cu națiunea, vizionar. În opinia sa, România are nevoie de un președinte cu realizări profesionale autentice.



”Doar un om care a muncit din greu pentru tot ceea ce a realizat în viață știe să aprecieze efortul și sacrificiile pe care trebuie să le faci pentru a avea succes. România are nevoie de un președinte empatic și solidar cu națiunea. Președintele Republicii trebuie să fie un exemplu de cumpătare și modestie, de bun simț și respect pentru ceilalți. România are nevoie de un președinte vizionar, care respectă trecutul, însă luptă pentru pregătirea țării astfel încât viitorul să nu ne găsească nepregătiți”, mai transmite Remus Pricopie.



El se declară convins că poate fi o alegere ”potrivită” pentru funcția de șef al statului.



”Dragi români, uneori, în viață, trebuie să alegi calea grea și complicată pentru a realiza lucruri importante pentru Țara pe care toți trebuie să o slujim cu credință, devotament și sacrificiu. În vremuri atât de periculoase, sunt convins că pot fi o alegere potrivită pentru a fi Președintele Republicii, de aceea m-am angajat direct și fără ezitare în sarcina istorică de a face România Puternică!”, își încheie acesta mesajul.

Protest la SNSPA. Studenții boicotează cursurile după ce rectorul lui Coldea, Remus Pricopie, a anunțat susținerea lui Trump pentru premiul Nobel