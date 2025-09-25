Dr. Oscar Duke, medicul rezident la BBC Morning Live, a dezvăluit un truc simplu și accesibil care ar putea ajuta la ameliorarea simptomelor de răceală și gripă, fără a fi nevoie să mergi la farmacie pentru medicamente. Este vorba despre o soluție cu apă sărată preparată acasă.

Medicul a explicat că, deși nu există un leac pentru virusurile răcelii comune, gestionarea simptomelor este esențială.

„Majoritatea tratamentelor se concentrează pe reducerea disconfortului în timp ce virusul își urmează cursul”, a spus medicul. „Soluția cu apă sărată nu elimină virusul, dar poate ajuta la ameliorarea simptomelor și poate reduce durata acestora cu aproximativ două zile.”

Cum se prepară soluția de apă sărată acasă

Amestecă trei lingurițe de sare cu o linguriță de bicarbonat de sodiu în apă fiartă răcită.

O linguriță din acest amestec se dizolvă într-un pahar de apă (aproximativ 250 ml).

Soluția poate fi administrată cu un spray, cu pipeta sau chiar prin inhalarea de pe palmă, pentru a ajuta la dizolvarea secrețiilor.

Un studiu recent realizat la Edinburgh pe aproximativ 400 de copii a arătat că picăturile cu apă sărată pot reduce simptomele răcelii cu aproximativ două zile, chiar dacă virusul rămâne prezent. Apa sărată ajută la curățarea mucusului care contribuie la disconfort.

Simptomele răcelii comune includ:

Nas înfundat sau curgător

Strănut

Durere în gât

Voce răgușită

Tuse

Oboseală și stare generală de rău

Uneori pot apărea și: febră, dureri musculare, pierderea gustului și mirosului sau senzație de presiune în urechi și față.

Pe lângă soluția cu apă sărată, Dr. Duke recomandă și mierea, cunoscută în ghidurile naționale ca tratament util pentru simptomele răcelii. Un studiu a arătat că o doză de miere administrată seara poate ușura simptomele și poate fi adăugată în băuturi calde.

De asemenea, supa de pui este considerată un remediu eficient pentru curățarea căilor respiratorii. Studiile sugerează că supa de pui făcută acasă este mai eficientă decât cea cumpărată din magazin.

Prepararea unei soluții simple cu apă sărată, consumul de miere și supă de pui nutritivă poate fi o metodă ieftină și eficientă de a gestiona simptomele răcelii și de a reduce durata acesteia, potrivit sursei.