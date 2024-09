Scorțișoara are beneficii despre care nu știai si datorită cărora poți scăpa de anumite afecțiuni și neplăceri. Iată de ce este bine să consumi această mirodenie.

Remediu pentru balonare

Poate fi de asemenea un remediu foarte bun în cazul balonãrii și în cazul digestiei leneșe. Scorțișoara este indicatã și pentru stabilizarea nivelului de zahãr din sânge, fiind unul dintre remediile naturale cele mai eficiente în cazul glicemiei ridicate. Este un puternic antiviral și are proprietãți antiseptice.

În cazul crampelor stomacale și menstruale o canã de ceai din scorțișoarã cu ghimbir, îndulcit cu miere este foarte eficient, calmând durerea rapid. Turnați apã fiartã într-o canã peste o lingurițã de scorțișoarã mãrunțitã și o lingurițã de ghimbir uscat sau proaspãt și lãsați la infuzat 20 minute. Îndulciți apoi cu miere dupã gust.

În aromaterapie, scorțișoara este printre aromele preferate și are numeroase acțiuni benefice asupra organismului. Astfel, inhalarea mirosului de ulei esențial de scorțișoarã poate avea efect antimicrobian, cardiac, antispastic, și de stimulare a circulației. Este recomandat și în cazul suprasolicitãrii nervoase datorate stresului, deoarece conferã o stare de bine și relaxare datoritã mirosului plãcut ce provine din uleiurile esențiale degajate.

Amelioreaza raceala si alte probleme respiratorii

Acest amestec ajuta la ameliorarea simptomelor de raceala si respiratorii prin combaterea infectiilor, cresterea imunitatii si furnizarea de antioxidanti. De exemplu, intr-un studiu publicat in Jurnalul American de Medicina Chineza, s-a observat ca uleiul esential de scortisoara este eficient in incetinirea cresterii unui numar de bacterii si ciuperci care pot provoca o serie de boli, inclusiv raceala comuna. De asemenea, cercetarile arata ca si mierea este un bun remediu in reducerea frecventei tusei si poate fi chiar mai eficienta decat medicamentele antihistaminice.

Prin urmare, combinatia dintre cele doua ingrediente ajuta la cresterea imunitatii si capacitatea organismului de a lupta impotriva infectiilor respiratorii.

Conferă energie

Atat scortisoara, cat si mierea prezinta compusi benefici care ajuta la cresterea energiei. Aceasta promoveaza fluxul energetic datorita proprietatii sale de stimulare a insulinei – stabilizeaza zaharul din sange si imbunatateste actiunea insulinei in creier.

Calmeaza problemele digestive

Mierea si scortisoara ajuta in cazul problemelor digestive, cum ar fi constipatia, greata si ulcerul. De exemplu, mierea s-a dovedit a fi un nectar predigerat, asa ca este usor pentru organism sa o descompuna, iar scortisoara are caracteristici antimicrobiene.

Combate acneea si infectiile pielii

Uleiul de scortisoara amestecat cu miere poseda proprietati antimicrobiene, tratand astfel afectiunile pielii. De exemplu, cercetatorii din Iran au descoperit chiar ca proprietatile antibacteriene, antiinflamatorii si antioxidante ale mierii sunt de fapt mai puternice in tratarea ranilor si arsurilor si au ca rezultat mai putine probleme ale pielii decat medicina conventionala. In plus, un studiu din 2017 publicat in Phytotherapy Research a constatat ca uleiul esential de scortisoara a inhibat semnificativ producerea mai multor biomarkeri inflamatori care sunt implicati in inflamatia pielii.