Remedii naturale pentru căderea părului

Pierderea fierelor din podoapa capilară poate avea la bază mai multe cauze, cum ar fi: ereditatea, folosirea unor produse cosmetice, afecțiunile dermatologice sau administrarea medicamentelor. Dacă simptomele nu sunt foarte severe, unele remedii naturale pot ameliora sau combate căderea părului.

În funcție de cauză, se poate selecta un tratament. Dacă după aplicarea alternativelor naturiste, simptomele nu se ameliorează sau se agravează, se recomandă consultul unui medic dermatolog pentru a primi un diagnostic și un tratament corespunzător.

Ceai verde

Ceaiul verde poate aduce mai multe beneficii sănătății părului. Atunci când ceaiul verde este combinat cu extract din frunze de curmal și extracte din fructe de sophora, densitatea și diametrul firelor de păr poate crește în mod semnificativ.

Ulei din semințe de dovleac

Uleiul din semințe de dovleac are un conținut nutritiv bogat și poate fi eficient în tratarea căderii părului. Tratamentul cu ulei din semințe de dovleac poate face ca numărul de fire de păr să crească în mod semnificativ și vizibil, conform Very Well Health, scrie Medicool.

Suc de ceapă

Sucul de ceapă se regăsește printre aceste remedii naturale pentru căderea părului. Substanțele fitochimice din sucul de ceapă au proprietăți de stimulare a creșterii firelor de păr. Substanțele sale fitochimice pot fi atât de puternice încât pot fi mai eficiente decât tratamentele convenționale împotriva căderii părului.

Ulei de cocos

Uleiul de cocos se poate folosi pentru a asigura sănătatea scalpului și creșterea părului. Aceasta caracteristică benefică se poate datora concentrațiilor de vitamina B7 (biotină) ca nutrient principal prezent în uleiul de cocos, care se numără printre aceste remedii naturale pentru căderea părului.

Ulei de lămâie

Uleiul de lâmâie poate ajuta la susținerea unui scalp sănătos și poate sprijini creșterea părului. Acidul sinapic, o substanță chimică bioactivă prezentă în lămâi, poate contribui la menținerea creșterii părului, potrivit Healthline.

Creșterea consumului de fier

Creșterea aportului de fier poate fi o modalitate eficientă de a-ți face firele de păr mai groase și mai pline în mod natural. La indicația medicului, includerea suplimentelor de fier în termen de șase luni de la diagnostic ar atenua simptomele de alopecie.

Creșterea consumului de proteine

Schimbările în alimentație pot fi remedii naturale pentru căderea părului. Îți poți mări aportul de proteine ​​dacă vrei ca părul să crească mai repede în mod natural. O deficiență de proteine ​​poate duce la căderea părului. Deoarece firul de păr este compus din cheratină, o proteină de pe suprafața pielii, creșterea consumul de proteine te poate ajuta să ai un păr mai sănătos.

sursa: Medicool