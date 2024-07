Cauzele carceilor

Crampele musculare, asa cum mai sunt cunoscuti carceii, apar atunci cand treci, intr-o perioada foarte scurta, de la cald la frig. Ei sunt determinati si de incaltamintea prea stramta, cum sunt pantofii care te strang, dar si de pozitiile incomode ale piciorului (picior peste picior) si purtarea tocurilor. La gravide, carceii apar din cauza schimbarilor hormonale care au loc in organism.



Ai grija sa te hidratezi corespunzator si sa consumi din belsug alimente bogate in calciu, magneziu si potasiu. Lipsa acestora duce la aparitia frecventa a crampelor musculare.

Cum previi carceii

Pentru a fi sigura ca nu vei avea probleme cu aceste dureri musculare, trebuie sa bei multe lichide, in special daca esti o persoana activa, caci pierzi multe saruri minerale prin transpiratie. Ai grija la ce mananci, renunta la grasimile rele si bazeaza-te pe o dieta bogata in lactate, fructe, legume si cereale. Trebuie sa fii sigura ca ai aportul necesar de vitamine si minerale de care ai nevoie.



O alta metoda de preventie este sa eviti frigul si sa stai prea mult in picioare. Daca simti ca ceva este in neregula cu talpa piciorului, incearca sa iti schimbi pantofii cu unii mai comozi. Atunci cand faci baie adauga o aspirina efervescenta si maseaza-ti picioarele cu ulei de levantica.

Cum scapi de carcei

Maseaza muschii pana la disparitia durerii si aplica comprese reci, care ajuta la relaxarea zonei. Dupa detensionarea muschiului, pune o compresa calda pentru restabilirea circulatiei sangelui. Eficiente sunt si compresele de otet de mere sau ceai de menta.



Totodata, daca intampini astfel de probleme si ai la indemana asemenea uleiuri, specialistii recomanda sa iti masezi zona afectata cu ajutorul unui amestec din o lingura de ulei de masline si doua picaturi de ulei de violete.



Un alt remediu eficient este sa bei un pahar de apa calda, in care ai adaugat o lingura de miere si una de otet.



Si in farmacii existe destule suplimente alimentare care te pot ajuta in aceasta problema.

Ele contin vitaminele necesare pentru mentinerea echilibrului electrolitilor, precum si cele care te ajuta sa iti imbunatatesti circulatia sangelui.

