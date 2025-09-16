Igiena intimă la femei necesită o atenție mai mare și mai riguroasă decât în cazul bărbaților. Igiena intimă la femei are două componente: toaleta organelor genitate externe şi toaleta intimă internă, la nivelul vaginului, conform cărții "Întrebările Femeii", scrisă de medicii Dimitrie Nanu și Ion Marian Antoniu.

Pentru toaleta externă folosiţi un săpun "moale", de foarte bună calitate, nicidecum unul acid, deoarece apa cu săpun poate ajunge în vagin care are o aciditate proprie pe care o poate modifica, generând infecţii locale. De asemenea, toaleta internă este recomandată mai rar decât cea externă (de aproximativ 1-2 ori pe săptămână) pentru a nu modifica mijloacele de apărare proprii ale organismului.

Spălăturile şi duşurile vaginale repetate sunt contraindicate, deoarece elimină secreţiile normale din vagin care au rol protector contra infecţiilor. Astfel, toaleta intimă la femei se recomandă, conform specialiștilor, în următoarele cazuri:

după tratament local cu ovule, pentru a spăla resturile de ovul;

după o menstruaţie dacă nu s-au eliminate toate resturile de cheaguri;

după aproximativ 8 săptămâni de la o intervenţie chirurgicală pe col;

după un contact sexual;

Toaleta intimă internă se poate face cu un irigator şi se pot folosi soluţii speciale care se găsesc în farmacii. Se mai poate face, de asemenea, cu mâna protejată de o mănuşă sterilă, conform sursei precizate.