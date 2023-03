La locul vizitei s-au adunat mai mulți protestatari anti-monarhie care au început să strige către cuplul regal: „Vorbeşte cu cei care te critică, Charles”, în timp ce alţii au venit cu pancarte pe care au scris: „Nu e regele meu”, potrivit Sky News.

Printre motivele pentru care anti-monarhiștii sunt supărați pe familia regală britanică se numără faptul că aceasta consumă mari sume de bani din fondurile publice: „De ce ne risipeşti banii?”, s-a strigat din mulţime. „Nu crezi în democraţie, Charles?”.

Cei doi au coborât elegant din mașină și apoi i-au salutat pe cei prezenţi, fără să acorde atenţie protestatarilor.

Apoi, Charles şi Camilla s-au întâlnit cu reprezentanţii mai multor asociaţii locale în timpul vizitei lor la castel. Monarhul a dezvăluit numele noului animal de la Grădina Zoologică din Colchester, un rinocer pe nume Dara.

Însă, la plecare, cuplul regal tot nu a scăpat de protestele oamenilor, care au început să îi huiduie din nou. Pe de altă parte, între timp s-au adunat și oameni din tabăra pro-monarhie, care a contracarat prima tabără prin intonarea imnului „God Save The King”.

