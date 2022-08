Mack Rutherford are 17 ani și este pilot. După cinci luni în care traversat 52 de țări de pe cinci continente, adolescentul a ajuns din nou în Bulgaria, acolo unde a început aventura vieții sale. Pe lângă faptul că a devenit cea mai tânără persoană care a zburat singură în jurul lumii, băiatul este și cea mai tânără persoană care a făcut această călătorie cu un avion ultraușor.

Planificată inițial să dureze doar trei luni, călătoria a durat mai mult din cauza mai multor obstacole întâmpinate pe drum, cum ar fi ploi torențiale, furtuni de nisip și căldură extremă.

Mack Rutherford is now on his way to California. Here’s a bit of his preflight and departure from Boeing Field this morning. See you next time around Mack! pic.twitter.com/uTgsHjWPPG