Cumpărați doar din surse autorizate

Potrivit ANSVSA, este esențial ca produsele de patiserie și panificație să fie achiziționate exclusiv din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Aceste spații respectă normele stricte de igienă pe tot lanțul de producție, de la preparare până la comercializare, reducând semnificativ riscurile pentru sănătate.

În schimb, cumpărăturile realizate de la persoane neautorizate, inclusiv din mediul online sau de pe rețelele sociale, pot ascunde pericole majore.

Riscuri pentru sănătate: bacterii periculoase

Specialiștii avertizează că produsele preparate în condiții necontrolate pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella sau Listeria, care pot provoca toxiinfecții alimentare grave. Lipsa unui control sanitar riguros crește semnificativ aceste riscuri.

La ce trebuie să fie atenți cumpărătorii

Pentru a evita problemele, ANSVSA recomandă verificarea atentă a produselor înainte de cumpărare:

Ambalajul trebuie să fie intact, curat și fără urme de deteriorare

Eticheta trebuie să conțină toate informațiile obligatorii, inclusiv data de expirare și datele producătorului

Condițiile de expunere - produsele neambalate trebuie protejate de praf și manipulate în condiții stricte de igienă

Atenție la ofertele „tentante” online

Deși dulciurile „de casă” promovate pe internet pot părea atractive, ANSVSA atrage atenția că acestea nu oferă garanții privind siguranța alimentară. Fără verificări și controale oficiale, consumatorii se expun unor riscuri inutile.

În contextul unei perioade în care mesele festive sunt în centrul atenției, reprezentanții Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor subliniază că alegerea responsabilă a produselor este esențială pentru a evita problemele de sănătate și pentru a vă bucura în siguranță de preparatele tradiționale.

Respectarea acestor recomandări simple poate face diferența între o sărbătoare liniștită și una umbrită de incidente neplăcute.