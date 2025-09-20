Totul după ce autoritățile române au decis să nu mai aștepte finalizarea anchetei penale. În cazul în care piesele sunt recuperate, acestea vor fi predate imediat Muzeului de Istorie, unde specialiștii vor face o evaluare completă, iar în cazul în care este necesară restaurarea, costurile vor fi deduse din despăgubirea deja achitată.

De altfel, oficialii din România se bâlbâiau atunci când s-a produs incidentul și încercau să paseze vina de la unul la altul. Deși nu a avut nicio implicare, Călin Georgescu era arătat cu degetul, mulți spuneau că simpatizanții lui s-ar afla în spatele furtului.

Statul român a fost despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate dintr-un muzeu din Olanda. Suma, achitată integral de una dintre cele mai mari companii de asigurări olandeze, a intrat deja în contul Muzeului Național de Istorie a României.

Mihail Neamțu, președinte al Comisiei pentru Cultură, în Parlament, a criticat dur situația. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, acesta susține că va lupta în continuare pentru recuperarea tezaurului dacic sau pentru un prejudiciu mult mai mare.

De altfel, Marcel Ciolacu, care era premier la acea vreme, susținea că situația e sub control iar Coiful de la Coțofenești va fi recuperat cât se poate de repede. Declarațiile acestuia au fost făcute înainte de alegerile prezidențiale, iar fostul prim-ministru făcea tot posibilul să nu piardă din susținători.

„Piesele din tezaurul dacic furate de la Muzeul din Drents, Regatul Țărilor de Jos, trebuie recuperate rapid de autorități și să revină în siguranță în România. Am încredere că partea olandeză îşi va face treaba și îi vor prinde rapid pe hoți. Am discutat cu ministrul de Externe, domnul Hurezeanu, și l-am asigurat de întreg sprijinul Guvernului României pentru soluționarea rapidă a situației. Aceste piese de o valoare inestimabilă trebuie să revină cât mai repede în patrimoniul românesc.”

Acest lucru nu s-a întâmplat, însă. Și ministrul Culturii de la acea vreme, Raluca Turcan, spunea că nu i se pare o situație fără precedent dispariția tezaurului dacic, asta, deși, aceasta ar fi scos ilegal bijuteriile din țară. Mai exact, ar fi avut nevoie de mai multe autorizații în acest sens, pe care, însă, nu ar fi încercat să le obțină, spun surse din anchetă.

Ba mai mult, autoritățile vinovate de furtul Coifului de la Coțofenești ar fi încercat să paseze vina pe suveraniști. Reziștii spuneau că în spatele incidentului s-ar afla susținători ai lui Călin Georgescu, deși ulterior nu s-a dovedit nicio legătură între fostul candidat interzis și jaful istoric.

SURSA: Marcel Ciolacu/Facebook